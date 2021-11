”The special One” și-a pierdut talentul! Antrenorul portughez a înregistrat o nouă înfrângere pe banca Romei

Antrenorul portughez a fost adus de AS Roma în speranța că va revitaliza soarta echipei, care, după semifinala Champions League din 2018, nu a mai reușit performanțe notabile.

Rezultatele lui Mourinho sunt însă departe de așteptări. Gruparea de pe ”Olimpico” are șase înfrângeri, patru victorii și două rezultate de egalitate în toate competițiile. În acest interval, Roma și Mourinho au suferit câteva umilințe, printre care înfrângerea cu marea rivală, Lazio, sau usturătoarea înfrângere cu Bido/Glimt, 6-1, în grupele Conference League.

Roma a fost învinsă de Venezia, cu 3-2, după un meci nebun. Caldara a deschis scorul în minutul 3, dar Roma întorcea tabela prin Shomurodov, în minutul 43, respectiv prin Abraham, în minutul 45+2.

În partea a doua venea rândul fostei echipe a lui Walter Zenga să facă legea pe teren. Aramu, din penalty, în minutul 65, și Okereke, în minutul 74, aduceau, trupei nou-promovate, a treia victorie a sezonului.

AS Roma este pe locul 5 în Serie A, cu 19 puncte, dar ar putea ajunge pe locul 6, dacă Lazio o învinge pe Salernitana.

După ce în tur Roma era umilită de Bodo/Glimt cu 6-1, Jose Mourinho a făcut șhow după meciul retur. Antrenorul portughez a acuzat probleme de arbitraj, după ce a încheiat meciul la egalitate. Acesta s-a certat cu un reporter, după meci:

Jan Age Fjortoft: "Cum explicați jocul de astăzi, de pe Olimpico?"

Jose Mourinho: "Păi arbitrul trebuie să explice. Numai că ei nu vorbesc"

Jan Age Fjortoft: "Ce a greșit arbitrul?"

Jose Mourinho: "Ai văzut meciul?"

Jan Age Fjortoft: "Da, sigur, dar vreau să știu de la dumneavoastră. Ce credeți dumneavoastră, din punctul dumneavoastră de vedere?"

Jose Mourinho: "Spune-mi tu"

Jan Age Fjortoft: "Vreau să o aud de la antrenorul Romei"

Josep Mourinho: "Nu, spune-mi tu mie"

Jan Age Fjortoft: "Vreți să spuneți că trebuiau să fie niște penalty-uri?"

Jose Mourinho: "Haide! Știi, nu?"

Jan Age Fjortoft: "Vreți să spuneți că trebuiau date niște penalty-uri?"

Jose Mourinho: "Dar tu?"

Jan Age Fjortoft: "În care dintre situații credeți că trebuia acordat penalty? Vreau să o aud de la antrenorul Romei"

Jose Mourinho: "Nu ai văzut?

Jan Age Fjortoft: "Eu sunt doar un simplu reporter"

Jose Mourinho: "Nu. Spune-mi ce ai văzut

Jan Age Fjortoft: "Eu nu am putut să văd, stăteam prea departe. Așa că trebuie să-mi spuneți."

Jose Mourinho: "Nici la televizor nu ai văzut? Nu te-ai uitat după meci?"

Jan Age Fjortoft: "Deci, vreți să spuneți că arbitrul a viciat rezultatul?"

Jose Mourinho: "Bineînțeles"

Jan Age Fjortoft: "Și ce spuneți de Bodo Glimt V-a suprins cumva cum s-au prezentat azi?"

Jose Mourinho: "Ei sunt o echipă bună și au jucători buni. Au avut două șuturi și au dat două goluri. Rezultatul a fost 2-2. Noi am avut două penalty-uri și am mai avut 4 sau ocazii de a marca".

????????Mourinho: – The referee has to explain. But they don’t speak.

(@JanAageFjortoft) pic.twitter.com/0tVBn1LVBY