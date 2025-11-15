S-a născut în New York și joacă pentru România. Globetrotter-ul Robert Irimescu evoluează în Australia, e DJ și adoră micii cu muștar

El e „Stejarul”-DJ născut la New York, care vrea să învingă SUA Participant la Cupa Mondială cu naționala de rugby a României, Robert Irimescu evoluează în Australia, unde este supranumit „Piratul Român”. Robert Irimescu s-a născut în New York, a crescut printre zgârie-nori și obiceiuri americane, dar în vene îi curge sânge românesc. Sâmbătă, 25 noiembrie, va juca pentru România împotriva SUA, țara în care s-a format atât ca jucător cât și ca om. DJ în timpul liber, știe și ce melodie se potrivește după o mult dorită victorie: „Made in Romania”. Partida are loc de la ora 17.00, pe Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf” din București și va fi în direct la TVR Sport. Legitimat în Australia, la formația West Harbour Rugby Club, din Sydney, Robert a străbătut jumătate de lume pentru a juca din nou pentru naționala României. „Este foarte interesant, că într-un moment sunt în Australia, în altul sunt în State și acum sunt în România. Îmi pare foarte bine că am regăsit băieții, prietenii mei cei buni”, a declarat el, pentru Sportsnet. Chiar dacă a traversat oceane și fusuri orare, Robert nu se sperie de oboseală. Din contră, recunoaște că drumul îl ajută. „Mereu glumesc că atunci când faci un drum lung e chiar foarte bine că îți faci un fel de reset la ceasul intern. Acum mă culc mai devreme și mă scol mai devreme, așa că e bine”, spune Robert.



Acum doi ani, Robert a jucat pentru „Stejari” la Cupa Mondială. Acela a fost un prim vis împlinit. Al doilea și l-a îndeplinit anul trecut, când România a învins SUA chiar la Chicago, cu 22-20, pe 5 iulie, la o zi după Ziua Independenței. „Era 5 iulie și erau și artificii și era un moment foarte special pentru mine personal. Ne-a ajutat Dumnezeu să câștigăm în ziua aia și sper să ne ajute și pe 15 noiembrie. Totdeauna am avut visul să joc într-o Cupă Mondială, dar al doilea vis al meu era să bat Statele Unite. Mai ales în State, pe 5 iulie, a fost un moment foarte special pentru mine”, își amintește cu emoție Robert. El spune că mulți dintre actualii componenți ai naționalei americane i-au fost colegi. „Am crescut cu foarte mulți băieți acolo și prieteni de-ai mei. A fost foarte bine că anul trecut am câștigat acolo, în Chicago. Dar cu siguranță o să încerce să câștige în București acum”, a mai spus rugbystul. Robert Irimescu: „Eu sunt american, dar în sânge sunt român” Când trăiești aproape toată viața în SUA, poți spune că ești american. Însă Robert face o declarație de dragoste din toată inima pentru România: „Am crescut în New York unde am trăit 26 de ani și am trăit aici în România 2 ani după. Acum sunt în Australia. Cum am crescut? Eu sunt american, dar în sânge sunt roman”.



Ca orice român, adoră micii cu muștar, dar recunoaște că încă nu e atât de bun în a-i prepara, așa cum e când vorbește de fripturile americane. „Cred că trebuie să învăț niște chestii când vine vorba de mici și cârnați și cotlete, dar pot să fac un steak foarte bun acasă. Micii, vara cu o bere și pâine și muștar sunt speciali în inima mea”, spune, cu convingere, rugbystul. Robert Irimescu a făcut fotbal american Născut și crescut în Statele Unite, Robert a început, desigur, cu fotbalul american. L-a abandonat pentru a trece la sportul practicat și de tatăl său: rugby-ul. „Până la 14 ani am jucat fotbal american și sporturi de astea, dar tatăl meu a jucat rugby în România și a fost foarte important să încerc și eu să văd ce a făcut el. După aia am trecut și nu m-am uitat înapoi”, a explicat de unde s-a născut iubirea pentru sportul cu balonul oval. Chiar dacă era un sportiv foarte apreciat, nu a neglijat școala, așa că a absolvit facultatea la Penn State, una dintre cele mai mari universități din SUA. „N-am primit bursă specială, dar am intrat în facultate la Penn State pentru rugby și am avut oportunitatea să am o educație foarte bună. Am terminat masterul în Contabilitate și Finanțe. Totuși, cred că tot mama este contabilul familiei”, râde el.

