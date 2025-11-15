Emoții pentru națională: Facțiunea ”Uniți sub Tricolor” merge la Zenica! Mesajul transmis în ziua meciului

Emoții pentru națională: Facțiunea &rdquo;Uniți sub Tricolor&rdquo; merge la Zenica! Mesajul transmis &icirc;n ziua meciului Nationala
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gruparea ultras Uniți sub Tricolor a făcut un anunț înaintea meciului de la Zenica, cu Bosnia, din preliminariile pentru Cupa Mondială. 

Suporterii români, care au adus Federației Române de Fotbal amenzi de sute de mii de euro din cauza mesajelor și scandărilor ultranaționaliste și cu caracter xenofob, așa cum s-a întâmplat în mai multe rânduri la meciurile cu Kosovo, s-au oprit în Serbia, acolo unde au transmis un mesaj comun cu o facțiune de suporteri ultranaționaliști sârbi cu care simpatizează.

Ultrașii de la Uniți sub Tricolor, prezenți la Bosnia - România

Legătura dintre cele două grupări de suporteri este mai veche, însă s-a întărit după mesajul ”Kosovo e Serbia” afișat de Uniți sub Tricolor la meciul cu Kosovo din preliminariile pentru EURO 2024.

Orthodox Brothers!

În drumul nostru spre Zenica pentru a susține naționala, i-am vizitat pe frații noștri sârbi pentru a transmite un mesaj comun, prin care vrem sa tragem un semnal de alarmă. Europa creștină a fost apărată și sângele voievozilor noștri timp de secole și nu vom accepta să ne pierdem identitatea europeană creștină.

Trăiască Serbia! Trăiască România!”, a anunțat gruparea ultras Uniți sub Tricolor.

Prezentă în tribune la fiecare meci al naționalei, facțiunea ”Uniți sub Tricolor” a ajuns să stârnească emoții pentru tricolori, dar și pentru fanii români, și nu doar din cauza amenzilor pe care le provoacă, ci și pentru că există oricând pericolul unui eșec la masa verde. La meciul cu Kosovo din preliminariile pentru EURO 2024, au făcut ca partida să fie întreruptă peste jumătate de oră.

Ultrașii au cauzat probleme și la meciul cu Kosovo din Nations League, atunci când au provocat prin scandări repetate jucătorii kosovari, care au părăsit terenul și au refuzat să mai iasă de la vestiare. Atunci, România a câștigat la masa verde, însă se putea întâmpla oricând ca deznodământul să fie altul, dacă cei din Kosovo ar fi demonstrat că fanii români au provocat întreruperea meciului.

