Emoții pentru națională: Facțiunea ”Uniți sub Tricolor” merge la Zenica! Mesajul transmis în ziua meciului

Suporterii români, care au adus Federației Române de Fotbal amenzi de sute de mii de euro din cauza mesajelor și scandărilor ultranaționaliste și cu caracter xenofob, așa cum s-a întâmplat în mai multe rânduri la meciurile cu Kosovo, s-au oprit în Serbia, acolo unde au transmis un mesaj comun cu o facțiune de suporteri ultranaționaliști sârbi cu care simpatizează.

Ultrașii de la Uniți sub Tricolor, prezenți la Bosnia - România

Legătura dintre cele două grupări de suporteri este mai veche, însă s-a întărit după mesajul ”Kosovo e Serbia” afișat de Uniți sub Tricolor la meciul cu Kosovo din preliminariile pentru EURO 2024.

”Orthodox Brothers!

În drumul nostru spre Zenica pentru a susține naționala, i-am vizitat pe frații noștri sârbi pentru a transmite un mesaj comun, prin care vrem sa tragem un semnal de alarmă. Europa creștină a fost apărată și sângele voievozilor noștri timp de secole și nu vom accepta să ne pierdem identitatea europeană creștină.

Trăiască Serbia! Trăiască România!”, a anunțat gruparea ultras Uniți sub Tricolor.