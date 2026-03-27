Stephan El Shaarawy nu a ajuns la un acord pentru a-și prelungi contractul cu AS Roma, scadent în această vară, iar patronul lui Genoa vrea să profite.

El Shaarawy se desparte de AS Roma la finalul acestui sezon, după opt ani petrecuți în tricoul "giallorossi". Deși a bifat 22 de apariții pe teren, reușind un gol și trei pase decisive, conducerea clubului nu i-a propus un nou angajament. Frederic Massara nu a inițiat nicio discuție în acest sens, decizie care îl lasă pe fotbalist liber să semneze cu orice echipă dorește la data de 30 iunie 2026.

În acest context, Dan Șucu pregătește o mutare spectaculoasă pentru Genoa, club pe care îl patronează din decembrie 2024. Românul dorește să readucă pe Stadio Luigi Ferraris un jucător extrem de apreciat de fani, profitând de impasul negocierilor de pe Stadio Olimpico.

Salariul jucătorului, singurul obstacol

Planul conducerii prinde contur. Presa internațională, prin goal.com, notează că jucătorul privește cu ochi buni o întoarcere la echipa rossoblu, unde este dorit cu insistență de antrenorul Daniele De Rossi, fostul său coleg. Formația care l-a propulsat în elita fotbalului a început deja tatonările.

Mutarea în Liguria este însă complicată de aspectul financiar. Salariul actual al lui El Shaarawy se ridică la 2,5 milioane de euro net pe an, sumă care depășește grila salarială a genovezilor. Soluția propusă de club implică o înțelegere pe două sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă unul, dar cu o remunerație înjumătățită față de ceea ce încasează în prezent în capitala Italiei.

Decizia îi aparține jucătorului, care va trebui să hotărască dacă își dorește o revenire la Genoa, sub patronajul lui Dan Șucu, sau vrea un ultim contract major în altă parte. Sursa citată notează că negocierile sunt deja în curs de desfășurare.