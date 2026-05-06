Jaqueline Cristian (27 de ani, 28 WTA) a început săptămâna bucurându-se de cea mai înaltă clasare a carierei. Sportiva din România ocupă locul 28 în ierarhia WTA, aflându-se la o singură unitate în spatele Soranei Cîrstea (36 de ani, 27 WTA).

Jocul rezultatelor nu a ajutat-o pe Jaqueline Cristian doar în turneul WTA 1000 de la Madrid, ci a făcut-o să primească o nouă veste extraordinară, în capitala Italiei.

Jaqueline Cristian, ajutată de victoria Martei Kostyuk la Madrid

Deoarece Marta Kostyuk - proaspăta campioană a întrecerii din Spania - a ales să se retragă din întrecerea de o mie de puncte de la Roma, Jaqueline Cristian a prins ultimul loc destinat capilor de serie.

În consecință, la fel ca Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian va sări peste primul tur și își va începe călătoria în turneul de la Roma abia din turul secund.