VIDEO EXCLUSIV România U21 a deschis scorul împotriva lui Kosovo. Cum au înscris micii tricolori

Meciul are loc pe VOYO și pe FRF TV. Cele două reprezentative de tineret și-au dat întâlnire pe ”Fadil Vokrri” în runda cu numărul 6 în Grupa A din preliminariile Campionatului European Under-21 din 2027.
În minutul 67 al meciului, micii tricolori au profitat de o eroare uriașă în defensiva adversă. Portarul kosovarilor, Seji, a degajat în Atanas Trică, iar fotbalistul i-a pasat lui Vermeșan, care a introdus mingea în plasă.
Echipele de start
- Kosovo U21: Seji - Sahitaj, Shala, Mavraj, Parduzi - Ademi, Frokaj, Zeqiri - Sadriu, Berisha, Jashari.
Rezerve: Gjokaj, Bllaca, Ajvazi, Hasani, Jashari, Fazlija, Dardan, Imeri, Gashi.
Antrenor: Hekuran Kryeziu.
- România U21: Lefter - D. Maftei, Eissat, M. Tudose, Borza - Boțogan, Vulturar - Musi, D. Matei, Biliboc - Vermeșan.
Rezerve: R. Munteanu, M. Duțu, Mazilu, A. Trică, Bană, Țuțu, Băsceanu, Szimionaș, C. Mihai.
Antrenor: Costin Curelea.
Lotul naționalei Under 21 convocat de Costin Curelea
PORTARI: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Adrian Frănculescu (Steaua București);
FUNDAȘI: David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (Dinamo), Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Andrei Borza (Rapid), Mark Țuțu (UTA Arad), Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia);
MIJLOCAȘI: Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boțogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);
ATACANȚI: Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).
- *Ștefan Bană (Oțelul Galați) și Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia) s-au alăturat ulterior lotului de tineret, ultimul fiind sosit ca înlocuitor pentru Tony Strata, jucătorul celor de la Vitória Guimarães acuzând probleme medicale după ultima partidă de campionat a echipei de club, împotriva celor de la Benfica
