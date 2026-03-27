VIDEO EXCLUSIV România U21 a deschis scorul împotriva lui Kosovo. Cum au înscris micii tricolori

România U21 - Kosovo U21, LIVE TEXT - AICI.

Meciul are loc pe VOYO și pe FRF TV. Cele două reprezentative de tineret și-au dat întâlnire pe ”Fadil Vokrri” în runda cu numărul 6 în Grupa A din preliminariile Campionatului European Under-21 din 2027.

Foto: Captură VOYO

În minutul 67 al meciului, micii tricolori au profitat de o eroare uriașă în defensiva adversă. Portarul kosovarilor, Seji, a degajat în Atanas Trică, iar fotbalistul i-a pasat lui Vermeșan, care a introdus mingea în plasă.

Echipele de start

  • Kosovo U21: Seji - Sahitaj, Shala, Mavraj, Parduzi - Ademi, Frokaj, Zeqiri - Sadriu, Berisha, Jashari.

Rezerve: Gjokaj, Bllaca, Ajvazi, Hasani, Jashari, Fazlija, Dardan, Imeri, Gashi.

Antrenor: Hekuran Kryeziu.

  • România U21: Lefter - D. Maftei, Eissat, M. Tudose, Borza - Boțogan, Vulturar - Musi, D. Matei, Biliboc - Vermeșan.

Rezerve: R. Munteanu, M. Duțu, Mazilu, A. Trică, Bană, Țuțu, Băsceanu, Szimionaș, C. Mihai.

Antrenor: Costin Curelea.

Lotul naționalei Under 21 convocat de Costin Curelea

PORTARI: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Adrian Frănculescu (Steaua București);

FUNDAȘI: David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (Dinamo), Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Andrei Borza (Rapid), Mark Țuțu (UTA Arad), Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia);

MIJLOCAȘI: Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boțogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

ATACANȚI: Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

  • *Ștefan Bană (Oțelul Galați) și Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia) s-au alăturat ulterior lotului de tineret, ultimul fiind sosit ca înlocuitor pentru Tony Strata, jucătorul celor de la Vitória Guimarães acuzând probleme medicale după ultima partidă de campionat a echipei de club, împotriva celor de la Benfica
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un șofer a fost amendat cu 120.000 de euro după ce a depășit viteza cu 29 de km/oră. Care este explicația
Un șofer a fost amendat cu 120.000 de euro după ce a depășit viteza cu 29 de km/oră. Care este explicația
ARTICOLE PE SUBIECT
Constantin Budescu a stat în galerie la Turcia - România: ”Mergeam sigur în prelungiri dacă făceam asta”
Constantin Budescu a stat în galerie la Turcia - România: ”Mergeam sigur în prelungiri dacă făceam asta”
ULTIMELE STIRI
Fiecare cu ce-l doare! Reacția spaniolilor după ce România a ratat calificarea la Mondial
Fiecare cu ce-l doare! Reacția spaniolilor după ce România a ratat calificarea la Mondial
CALCULE | Singurul scenariu în care România U21 mai poate spera la locul 2 în grupă după victoria din Kosovo
CALCULE | Singurul scenariu în care România U21 mai poate spera la locul 2 în grupă după victoria din Kosovo
Fază șocantă: Costin Curelea, eliminat în meciul cu Kosovo U21 după o decizie de noaptea minții
Fază șocantă: Costin Curelea, eliminat în meciul cu Kosovo U21 după o decizie de noaptea minții
Kosovarii au reacționat imediat după ce România U21 s-a impus la Priștina: ”Trebuie să menționăm un lucru”
Kosovarii au reacționat imediat după ce România U21 s-a impus la Priștina: ”Trebuie să menționăm un lucru”
Super transfer pregătit de Dan Șucu! Starul din Serie A refuză prelungirea și pleacă de la echipă
Super transfer pregătit de Dan Șucu! Starul din Serie A refuză prelungirea și pleacă de la echipă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cum ar fi început scandalul în care Florin Tănase ar fi vrut să lovească un tricolor cu un scaun! Cum ar fi fost calmat jucătorul de la FCSB

Cum ar fi început scandalul în care Florin Tănase ar fi vrut să lovească un tricolor cu un scaun! Cum ar fi fost calmat jucătorul de la FCSB

FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor

FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor

România și-a aflat adversara de marți din amicalul învinselor

România și-a aflat adversara de marți din amicalul învinselor

Bölöni, dezamăgit profund de fostul star al FCSB-ului, ajuns în anonimat: „Îi lipsește ceva!“

Bölöni, dezamăgit profund de fostul star al FCSB-ului, ajuns în anonimat: „Îi lipsește ceva!“

România U21, victorie uriașă în lupta pentru EURO contra Kosovo U21! Final tensionat de meci

România U21, victorie uriașă în lupta pentru EURO contra Kosovo U21! Final tensionat de meci

Mihai Stoica a distrus un tricolor după eșecul cu Turcia: ”Vine și ne ia peste picior pe toți!”

Mihai Stoica a distrus un tricolor după eșecul cu Turcia: ”Vine și ne ia peste picior pe toți!”



Recomandarile redactiei
Kosovarii au reacționat imediat după ce România U21 s-a impus la Priștina: ”Trebuie să menționăm un lucru”
Kosovarii au reacționat imediat după ce România U21 s-a impus la Priștina: ”Trebuie să menționăm un lucru”
CALCULE | Singurul scenariu în care România U21 mai poate spera la locul 2 în grupă după victoria din Kosovo
CALCULE | Singurul scenariu în care România U21 mai poate spera la locul 2 în grupă după victoria din Kosovo
România U21, victorie uriașă în lupta pentru EURO contra Kosovo U21! Final tensionat de meci
România U21, victorie uriașă în lupta pentru EURO contra Kosovo U21! Final tensionat de meci
Fază șocantă: Costin Curelea, eliminat în meciul cu Kosovo U21 după o decizie de noaptea minții
Fază șocantă: Costin Curelea, eliminat în meciul cu Kosovo U21 după o decizie de noaptea minții
Super transfer pregătit de Dan Șucu! Starul din Serie A refuză prelungirea și pleacă de la echipă
Super transfer pregătit de Dan Șucu! Starul din Serie A refuză prelungirea și pleacă de la echipă
Alte subiecte de interes
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Mircea Lucescu a anunțat lotul preliminar pentru meciurile cu Kosovo și Lituania
Mircea Lucescu a anunțat lotul preliminar pentru meciurile cu Kosovo și Lituania
Kosovarii cer intervenția UEFA: "Românii ne provoacă serios și ne insultă țara!"
Kosovarii cer intervenția UEFA: "Românii ne provoacă serios și ne insultă țara!"
Ce generație U21 am avut! Ce s-a ales de tineretul din 2010 condus de Torje, în care Chiricheș era doar rezervă
Ce generație U21 am avut! Ce s-a ales de tineretul din 2010 condus de Torje, în care Chiricheș era doar rezervă  
Război intern în interiorul FRF: ”Să nu mai fie regula U21? Abia aștept!”
Război intern în interiorul FRF: ”Să nu mai fie regula U21? Abia aștept!”
CITESTE SI
Reacția lui Trump după ce Germania a spus că în Iran ”nu este războiul nostru”: ”Ei bine, Ucraina nu este războiul nostru”

stirileprotv Reacția lui Trump după ce Germania a spus că în Iran ”nu este războiul nostru”: ”Ei bine, Ucraina nu este războiul nostru”

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Blocaj pe piața imobiliară de pe litoralul românesc. Stațiunea în care nu s-a vândut niciun apartament în 2026

stirileprotv Blocaj pe piața imobiliară de pe litoralul românesc. Stațiunea în care nu s-a vândut niciun apartament în 2026

Un român, curier la Amazon, riscă 5 ani de închisoare după ce a furat o pisică din curtea unei familii, în UK | VIDEO

stirileprotv Un român, curier la Amazon, riscă 5 ani de închisoare după ce a furat o pisică din curtea unei familii, în UK | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
