"Sunt copii de gradinita!" Ibrahimovic ii desfiinteaza pe cei care i-au distrus statuia

Statuia lui Zlatan Ibrahimovic din Malmo a fost vandalizat si se cauta vinovatii.

Zlatan Ibrahimovic i-a descris pe fanii lui Malmo care i-au distrus statuia, ca fiind "la nivel de gradinita". Ibra si-a inaugurat statuia anul trecut, dar suporterii nu au primit bine acest lucru deoarece jucatorul a investit la marii rivali, Hammarby.

Internationalul suedez si-a inceput cariera la Malmo, unde a reusit sa marcheze de 18 ori in 47 de meciuri, inainte sa se transfere la Ajax.

Unii fani au dat foc statuii, in timp ce altii au acoperit-o cu vopsea. Nasul statuii a fost taiat anul trecut.

"Este pacat. Vor atentie si vor ca mass media sa scrie despre asta. Este la nivel de gradinita si suntem mai mari de atat. Statuia era ceea ce era, dar asta nu inseamna ca si povestea mea va fi daramata, dimpotriva, va ramane pentru totdeauna.", a spus Ibrahimovic.

Ibrahimovic are in spate o cariera lunga si glorioasa. In prezent este jucatorul lui AC Milan, dar a trecut pe la o multime de echipe mari. Ajax, Juventus, Barcelona, PSG sau Manchester United sunt echipele din CV-ul atacantului.