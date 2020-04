Ibrahimovic s-a intors la antrenamente in tara careia nu-i pasa de coronavirus! Primele imagini cu Zlatan in tricoul lui Hammarby

Ibrahimovic a plecat din Italia din cauza coronavirusului si a ajuns acasa, in Suedia, o tara unde autoritatile nu dau mare importanta pandemiei si unde inca populatia nu este in izolare.

Ceea ce presa suedeza anunta zilele trecuta s-a intamplat azi, iar Zlatan s-a intors la antrenamente, insa nu la AC Milan. Suedezul a fost surprins azi la sesiunea de pregatire a celor de la Hammarby, club la care este si actionar.

Mai multe surse au declarat pentru prea italiana ca Ibrahimovic nu isi va prelungi intelegerea pe care o are cu clubul milanez si nu este exclus ca acesta sa se retraga din fotbal, dupa 30 iunie, atunci cand ii expira contractul.

When you own the club you show up to training whenever you want ???? @Ibra_official

???? @Hammarbyfotboll pic.twitter.com/KuUY5LKBvI