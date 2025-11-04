Dan Șucu va face pe 17 decembrie un an de când a devenit acționar majoritar, la Genoa. Deocamdată însă, aniversarea se anunță una tristă.

Chiar dacă în primul său sezon, după achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni pentru peste 40 de milioane de euro, Șucu a fost mulțumit de rezultate, lucrurile s-au schimbat radical, în această a doua campanie. În rău! Pentru că formația din Serie A ocupa ultimul loc al clasamentului până aseară, când a obținut un rezultat dramatic, după cum Sport.ro a scris aici.

Dan Șucu, îngrijorat, stă la Genoa

Ca o ironie a sorții, în acest moment, Dan Șucu e patron la două grupări aflate în situații diametral opuse. Rapid e pe locul 2 în Superliga noastră, o forță, în lupta pentru titlu. Genoa, în schimb, „tremură“ pentru „supraviețuire“ în Serie A. O eventuală retrogradare, la capătul acestui sezon, ar fi un dezastru sportiv pentru echipă și unul financiar pentru Șucu.

Tocmai din acest motiv, omul de afaceri român stă de o săptămână în Italia. Dezvăluirea a fost făcută de Victor Angelescu, acționar Rapid, pentru Prima Sport.

„Sincer să vă zic: în ultima săptămână, a fost plecat acolo (n.r. – Dan Șucu), nu vorbesc cu el despre Genoa, discut despre Rapid. Dar când câştigă (n.r. – Genoa) îl felicit, dar nu vorbim. El a fost plecat, am vorbit la telefon câte ceva. Chiar îmi pare rău pentru ce se întâmplă acolo, n-au lot să fie pe locul 20, dar e abia început de campionat, ştiu că au doar un interimar acum... Dar ce e acolo nu e treaba mea. Ce pot să zic însă e că Genoa nu are echipa de retrogradare şi sper să îşi revină“, a spus Victor Angelescu.

