Alexandru Hațieganu
Echipa patronată de omul de afaceri român are un sezon dificil.

Genoa Nicolae Stanciu Sassuolo Daniel Boloca Dan Șucu
Sassuolo - Genoa

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 19:30, Genoa joacă în deplasare la Sassuolo în etapa cu numărul 10 din Serie A.

Echipa patronată de omul de afaceri român Dan Șucu este pe ultimul loc în campionatul Italiei, fără victorie în primele nouă runde și cu doar trei puncte acumulate.

Alte trei echipe, cele aflate deasupra lui Genoa, sunt și ele fără victorie: Fiorentina (4 puncte), Hellas Verona (5 p) și Pisa lui Marius Marin (6 p).

La adversara de azi, Sassuolo, deja fostul internațional Daniel Boloca pare să-și fi pierdut postul de titular: doar două meciuri jucate în acest sezon din Serie A, în primele două etape, dar și pe fondul unor probleme medicale la genunchi.

Cum l-a numit noul antrenor de la Genoa pe Nicolae Stanciu la prima conferință de presă susținută

Întrucât situația a devenit extrem de gri, formația din Genova a decis să îl demită pe Patrick Vieira, fostul mare fotbalist, care preluase echipa în noiembrie 2024.

Pentru meciul de luni cu Sassuolo, Genoa a decis să apeleze la interimarul Domenico Criscito (38 de ani), fost jucător important al echipei și actual antrenor al echipei U17. El va fi ajutat de Roberto Murgita (56 de ani), un alt tehnician din cadrul clubului.

Prezent la conferința de presă premergătoare partidei menționate anterior, Roberto Murgita a vorbit și despre Nicolae Stanciu, mijlocaș revenit recent după accidentare, pe care l-a numit „un lider al echipei”.

„Liderii din această echipă sunt acolo. Problema este că unii au fost accidentați, precum Stanciu, care a revenit acum. Trebuie să demonstreze că sunt așa și să facă pasul în față”, a spus Roberto Murgita, citat de TMW.

Căpitanul naționalei a semnat în vara anului 2025 cu Genoa, liber de contract de la formația saudită Damac.

Stanciu a strâns până acum doar cinci meciuri.

În cele 337 minute prestate pe suprafața de joc, mijlocașul român a reușit să își treacă în cont un gol (turul 1 al Cupei Italiei, în victoria cu 3-0 împotriva celor de la LR Vicenza).

Clasamentul LIVE din Serie A

Clasament Serie A
