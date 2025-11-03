După ce a acumulat doar 3 puncte în primele 9 etape, iar Genoa a ajuns pe ultimul loc, Patrick Vieira a fost demis. La meciul cu Sassuolo, din această seară, pe banca tehnică va sta interimarul Domenico Criscito (38 de ani).

Daniele De Rossi, pe cale să semneze cu Genoa

Genoa a demarat căutările pentru noul principal, iar alesul pare să fie Daniele De Rossi (42 de ani), fostul mare mijlocaș al lui AS Roma și al naționalei Italiei, liber de contract de mai bine de un an.

De Rossi are deja un acord de principiu pentru preluarea celor de la Genoa. Contractul ar urma să se întindă până la finalul sezonului, iar prelungirea se va activa automat pentru încă un an în cazul în care salvează echipa de la retrogradare, anunță jurnalistul Nicolo Schira.



"Genoa va decide în următoarele ore dacă va continua cu semnarea contractului", mai transmite sursa citată.



De Rossi și-a încheiat cariera de fotbalist în 2020, iar ulterior s-a alăturat staff-ului condus de Roberto Mancini la naționala Italiei. Ca principal a avut doar două mandate: unul în Serie B cu Spal (octombrie 2022 - februarie 2023) și altul în Serie A cu AS Roma (ianuarie - septembrie 2024).



Pe banca Romei, De Rossi a strâns 30 de partide: 14 victorii, 9 remize și 7 înfrângeri.