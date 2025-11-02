Cu nouă etape scurse, Genoa, echipă la care omul de afaceri român Dan Șucu este acționar marajoritar, ocupă ultimul loc cu doar trei puncte. „Grifonul” este fără de victorie, cu trei remize obținute și șase înfrângeri în cont.

Întrucât situația a devenit extrem de gri, formația din Genova a decis să îl demită pe Patrick Vieira, fostul mare fotbalist, care preluase echipa în noiembrie 2024.

Roberto Murgita: „Stanciu e un lider”

Pentru meciul de luni cu Sassuolo, Genoa a decis să apeleze la interimarul Domenico Criscito (38 de ani), fost jucător important al echipei și actual antrenor al echipei U17. El va fi ajutat de Roberto Murgita (56 de ani), un alt tehnician din cadrul clubului.

Prezent la conferința de presă premergătoare partidei menționate anterior, Roberto Murgita a vorbit și despre Nicolae Stanciu, mijlocaș revenit recent după accidentare, pe care l-a numit „un lider al echipei”.

„Liderii din această echipă sunt acolo. Problema este că unii au fost accidentați, precum Stanciu, care a revenit acum. Trebuie să demonstreze că sunt așa și să facă pasul în față”, a spus Roberto Murgita, citat de TMW.

Stanciu, cifre modeste la Genoa

Căpitanul naționalei a semnat în vara anului 2025 cu Genoa, liber de contract de la formația saudită Damac.

Stanciu a strâns până în momentul redactării acestui articol nici mai mult, nici mai puțin de cinci meciuri.

În cele 337 minute prestate pe suprafața de joc, mijlocașul român a reușit să își treacă în cont un gol (Turul 1 al Cupei Italiei, în victoria cu 3-0 împotriva celor de la LR Vicenza).

