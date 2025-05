Într-un podcast recent, Sorrentino a dezvăluit culisele unui penalty crucial apărat în fața "Briliantului" într-un meci Cesena - Chievo din sezonul 2010/11, o partidă cu miză uriașă pentru salvarea de la retrogradare.



Fostul goalkeeper și-a amintit cum, cu doar cinci minute înainte de finalul meciului, s-a dictat penalty pentru Cesena, iar la punctul cu var s-a prezentat Mutu. Sorrentino știa că atacantului român îi plăcea să execute penalty-urile cu o "scăriță" ("cucchiaio") atunci când portarii încercau să-l enerveze.



Jocuri psihologice înainte de execuție



Hotărât să intre în mintea lui Mutu, Sorrentino a recurs la un mic truc psihologic. "Văzusem toate video-urile și știam că Mutu le dădea 'scăriță' tuturor portarilor care îl sâcâiau. Pentru un portar, să aperi o 'scăriță' e superb. Așa că am luat mingea și, când el a întins mâna să o ia, i-am aruncat-o pe picioare", a povestit Sorrentino în podcastul 'In The Box'.



Gestul l-a iritat pe Mutu, care a replicat imediat: "'Hai, fă pe fenomenul, că acum îți dau scăriță!'". Sorrentino a continuat bluff-ul: "M-am uitat în ochii lui și i-am răspuns: 'Vezi că stau pe loc și ți-o apăr cu pieptul'".



Deși l-a provocat pe Mutu să execute cu o "scăriță", Sorrentino și-a amintit în drum spre poartă statistica reală a românului: "Mi-am adus aminte că el, din 10 penalty-uri, 8 le bătuse tare, în dreapta portarului. L-am așteptat sus și, în momentul în care a lăsat capul în jos, m-am aruncat în dreapta și am apărat-o", a dezvăluit italianul, citat de tribuna.com.



Parada sa a fost decisivă pentru Chievo în lupta pentru salvare. Finalul meciului a fost marcat de un dialog aprins între cei doi protagoniști. "În ultimele minute ale meciului, el (n.r. - Mutu) m-a înjurat și mi-a zis: 'Ai spus că nu te arunci!'. Iar eu îi răspundeam: 'Și tu ai spus că dai scăriță'...", a încheiat Sorrentino amuzat.