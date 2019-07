Stefan Radu, asaltat cu oferte! Trei cluburi din Italia se lupta pentru roman: in ce conditii ar accepta o oferta din China sau tarile arabe

Radu Stefan este la mare cautare in Italia dupa ce Lazio l-a anuntat ca ar trebuie sa isi caute echipa.

Radu Stefan are in acest moment trei oferte concrete din Italia. Potrivit Corriere della Sera, Radu este dorit de Parma, Torino si Atalanta, insa fundasul roman are oferte si din alte campionate. Olandezii de la Vitesse s-au interesat de el, dar Radu Stefan nu ia in calcul o plecare din Italia.

De altfel, potrivit sursei citate, Radu Stefan ar pleca din campionatul italian doar daca primeste o oferta fabuloasa din tarile arabe sau din China.

Radu Stefan joaca la Lazio din 2008, perioada in care a marcat 7 goluri in 348 de meciuri. Fundasul roman a castigat trei Cupe si 2 Supercupe cu Lazio.