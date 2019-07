Radu Stefan poate prinde un transfer fantastic! Echipa care va juca in premiera in Champions League il vrea pe fundasul roman

Radu Stefan poate evolua in Champions League.

Dupa 12 sezoane petrecute la Lazio, Radu Stefan a fost anuntat ca e liber sa isi cauta echipa. Fundasul mai are doi ani de contract, insa echipa din Roma e dispusa sa-l cedeze gratis in aceasta vara. Una dintre echipele interesate de transferul fundasului roman este Atalanta, anunta jurnalistul italian Gianluca Di Marzio. Atalanta va juca in premiera in grupele Champions League, dupa ce a terminat campionatul pe locul 3.

Il vrea si Parma



Parma se intereseaza de serviciile lui Radu Stefan si a inaintat o oferta catre Lazio pentru a-l aduce.

Parma a dat faliment si a revenit din liga a patra, insa clubul este departe de puterea financiara din anii '90, cand a lansat nume de legenda in fotbalului mondial precum Gianluigi Buffon.

Parma are in palmares trei Cupe ale Italiei, Cupa UEFA in 1995 si 1999, Cupa Cupelor in 1993 si Supercupa Europei in acelasi an.

Adrian Mutu a fost vandut la Chelsea pentru 22 de milioane de euro in urma unui sezon extraordinar la Parma.