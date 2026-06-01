Universitatea Craiova dă startul transferurilor: Un fundaș croat se află pe lista campioanei

Universitatea Craiova vizează prima mutare a verii. Apărătorul Marko Vranjkovic este principala țintă a oltenilor pentru flancul drept al defensivei.

Campioana României, pregătită de Filipe Coelho, își conturează lotul pentru o stagiune solicitantă, având ca obiective accederea în grupa principală a unei competiții europene și obținerea unui nou trofeu în competiția internă. Potrivit publicației Fanatik, prima opțiune pentru consolidarea lotului din Bănie este Marko Vranjkovic, un fotbalist de 27 de ani care și-a încheiat recent acordul cu Zrinjski Mostar.

Evaluat la suma de 350.000 de euro, potrivit portalului de specialitate Transfermarkt, jucătorul croat ar aduce un plus de versatilitate, având capacitatea de a acoperi și poziții ofensive în banda dreaptă. De-a lungul carierei, apărătorul a evoluat la formații precum Lokomotiva Zagreb, NK Sesvete și Inter Zapresic. În sezonul precedent, acesta a strâns 33 de meciuri în tricoul grupării bosniace.

Fiind la final de angajament, transferul său în Superliga s-ar putea realiza sub formă de jucător liber de contract, scutind clubul de plata unei sume de transfer către echipa din Bosnia și Herțegovina. Oficialii clubului analizează în prezent situația fotbalistului și sunt așteptați să înainteze o ofertă oficială în perioada următoare.

Posibilii oponenți din cupele europene

În primul tur preliminar din Liga Campionilor, Universitatea Craiova poate avea o misiune ușoară dacă pică la sorți cu echipe precum Tre Fiori (San Marino), Kauno Zalgiris (Lituania) sau Floriana (Malta). Totuși, o tragere la sorți lipsită de noroc le-ar putea aduce elevilor lui Filipe Coelho adversari mai incomozi, cum ar fi Levski Sofia (Bulgaria), ETO Gyor (Ungaria) sau Sabah FK (Azerbaidjan).

