Secretul lui Chivu: „Asta a făcut diferența, deși rivalele erau mai puternice pe hârtie“

Secretul lui Chivu: „Asta a făcut diferența, deși rivalele erau mai puternice pe hârtie“ Serie A
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Victoria Interului în campionat e întoarsă pe toate fețele de presa locală și internațională.

TAGS:
cristi chivuchivuCristian ChivuInter Milano

Cristi Chivu (45 de ani) e, fără îndoială, cel mai mediatizat antrenor din lume, astăzi dimineață. Pentru că titlul cucerit cu Inter, în primul său sezon pe banca tehnică, valorează enorm.

Iar modul în care formația milaneză a triumfat într-o competiție dură, cum e Serie A, e impresionant, de-a dreptul. E suficient să ne uităm pe linia de clasament a Interului, ca să ne convingem de acest lucru: 26 de victorii în 35 de etape, 4 remize și doar 5 înfrângeri.

Inter a devenit campioană cu trei etape înainte de final, având și un golaveraj spectaculos pentru o formație italiană: +51! Prin comparație, în dreptul echipelor aflate pe podium sunt trecute cifre mult mai modeste.

Chivu, campion cu Inter și ca antrenor

  • Cristi chivu
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Pornind de aici, jurnaliștii de la „The Touchline“ au explicat cum a fost posibil acest succes spectaculos al Interului. În viziunea lor, „vinovatul“ principal a fost tânărul tehnician de pe bancă.

Cristian Chivu a schimbat Inter din temelii pe parcursul unui sezon în care cei mai mulți specialiști nu dădeau nicio șansă echipei în lupta pentru titlul din Serie A. Pentru că antrenorul a preluat o echipă în mare suferință, după pierderea finalei Champions League și ratarea locului 1, în campionatul trecut. De asemenea, au fost probleme în vestiar, cele mai mari cu Calhanoglou în prim-plan. În fine, însuși Chivu era considerat lipsit de experiență, cu doar 13 meciuri, ca antrenor, în Serie A“, și-a început analiza „The Touchline“.

Mai departe, sursa citată a notat secretul reușitei Interului sub comanda tehnicianului român.

Chivu a transformat totul. Chiar dacă Napoli, AC Milan și Juventus păreau a fi mai puternice pe hârtie, Inter a rămas o echipă consistentă. Cristian Chivu n-a intrat în panică, în niciun moment al sezonului. Nici măcar atunci când Inter a căzut pe 4 în clasament, în octombrie. Pas cu pas, a construit mai mult decât o simplă echipă puternică, a format o familie! Cei de la Inter au muncit în tăcere și au fost răsplătiți. Viitorul lui Cristian Chivu arată bine!“, a concluzionat „The Touchline“.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Chivu, culisele unui triumf spectaculos cu Inter: președintele clubului a povestit tot!
Chivu, culisele unui triumf spectaculos cu Inter: președintele clubului a povestit tot!
Nota primită de Cristi Chivu în Gazzetta dello Sport după ce Inter a devenit campioană: ”Deloc previzibil!”
Nota primită de Cristi Chivu în Gazzetta dello Sport după ce Inter a devenit campioană: ”Deloc previzibil!”
Plecăciunea italienilor în fața lui Chivu: „Cine ar fi zis?“
Plecăciunea italienilor în fața lui Chivu: „Cine ar fi zis?“
ULTIMELE STIRI
Clasă! Chivu a câștigat cu șase cuvinte războiul psihologic cu Antonio ”Il Lamentoso” Conte
Clasă! Chivu a câștigat cu șase cuvinte războiul psihologic cu Antonio ”Il Lamentoso” Conte
”Mulți spuneau că nu este potrivit!” Directorul sportiv al lui Inter a anunțat strategia pentru Chivu după titlul câștigat de Inter
”Mulți spuneau că nu este potrivit!” Directorul sportiv al lui Inter a anunțat strategia pentru Chivu după titlul câștigat de Inter
Plecăciunea italienilor în fața lui Chivu: „Cine ar fi zis?“
Plecăciunea italienilor în fața lui Chivu: „Cine ar fi zis?“
Nota primită de Cristi Chivu în Gazzetta dello Sport după ce Inter a devenit campioană: ”Deloc previzibil!”
Nota primită de Cristi Chivu în Gazzetta dello Sport după ce Inter a devenit campioană: ”Deloc previzibil!”
Chivu, culisele unui triumf spectaculos cu Inter: președintele clubului a povestit tot!
Chivu, culisele unui triumf spectaculos cu Inter: președintele clubului a povestit tot!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!

Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!

Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”

Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”

Lautaro Martinez a venit la interviu și a spus tot despre Cristi Chivu, după titlul cucerit cu Inter

Lautaro Martinez a venit la interviu și a spus tot despre Cristi Chivu, după titlul cucerit cu Inter

Imagini pentru istorie: 75.000 de fani i-au scandat numele lui Cristi Chivu! Gestul făcut de antrenor în fața peluzei

Imagini pentru istorie: 75.000 de fani i-au scandat numele lui Cristi Chivu! Gestul făcut de antrenor în fața peluzei

Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar..."

Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar..."

Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"

Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"



Recomandarile redactiei
Clasă! Chivu a câștigat cu șase cuvinte războiul psihologic cu Antonio ”Il Lamentoso” Conte
Clasă! Chivu a câștigat cu șase cuvinte războiul psihologic cu Antonio ”Il Lamentoso” Conte
”Mulți spuneau că nu este potrivit!” Directorul sportiv al lui Inter a anunțat strategia pentru Chivu după titlul câștigat de Inter
”Mulți spuneau că nu este potrivit!” Directorul sportiv al lui Inter a anunțat strategia pentru Chivu după titlul câștigat de Inter
”Ofsaid cât casa, s-a văzut din avion, de pe lună”, ”Ne-a executat cu VAR”, ”Jaf la drumul mare” - reacțiile dinamoviștilor după golul lui Nsimba
”Ofsaid cât casa, s-a văzut din avion, de pe lună”, ”Ne-a executat cu VAR”, ”Jaf la drumul mare” - reacțiile dinamoviștilor după golul lui Nsimba
Plecăciunea italienilor în fața lui Chivu: „Cine ar fi zis?“
Plecăciunea italienilor în fața lui Chivu: „Cine ar fi zis?“
Nota primită de Cristi Chivu în Gazzetta dello Sport după ce Inter a devenit campioană: ”Deloc previzibil!”
Nota primită de Cristi Chivu în Gazzetta dello Sport după ce Inter a devenit campioană: ”Deloc previzibil!”
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Anunt bomba! Cristi Chivu, ofertat de o echipa din Romania! Ce s-a intamplat si ce spune impresarul fostului fotbalist
Anunt bomba! Cristi Chivu, ofertat de o echipa din Romania! Ce s-a intamplat si ce spune impresarul fostului fotbalist
Giovanni Becali a DEZVALUIT tot! De ce s-a retras Chivu din fotbalul romanesc! "S-a dus mai la fund!"
Giovanni Becali a DEZVALUIT tot! De ce s-a retras Chivu din fotbalul romanesc! "S-a dus mai la fund!"
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
CITESTE SI
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

stirileprotv Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

stirileprotv O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!