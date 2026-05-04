Secretul lui Chivu: „Asta a făcut diferența, deși rivalele erau mai puternice pe hârtie“

Cristi Chivu (45 de ani) e, fără îndoială, cel mai mediatizat antrenor din lume, astăzi dimineață. Pentru că titlul cucerit cu Inter, în primul său sezon pe banca tehnică, valorează enorm.

Iar modul în care formația milaneză a triumfat într-o competiție dură, cum e Serie A, e impresionant, de-a dreptul. E suficient să ne uităm pe linia de clasament a Interului, ca să ne convingem de acest lucru: 26 de victorii în 35 de etape, 4 remize și doar 5 înfrângeri.

Inter a devenit campioană cu trei etape înainte de final, având și un golaveraj spectaculos pentru o formație italiană: +51! Prin comparație, în dreptul echipelor aflate pe podium sunt trecute cifre mult mai modeste.