Secretul lui Chivu: „Asta a făcut diferența, deși rivalele erau mai puternice pe hârtie“

Cristi Chivu (45 de ani) e, fără îndoială, cel mai mediatizat antrenor din lume, astăzi dimineață. Pentru că titlul cucerit cu Inter, în primul său sezon pe banca tehnică, valorează enorm.
Iar modul în care formația milaneză a triumfat într-o competiție dură, cum e Serie A, e impresionant, de-a dreptul. E suficient să ne uităm pe linia de clasament a Interului, ca să ne convingem de acest lucru: 26 de victorii în 35 de etape, 4 remize și doar 5 înfrângeri.
Inter a devenit campioană cu trei etape înainte de final, având și un golaveraj spectaculos pentru o formație italiană: +51! Prin comparație, în dreptul echipelor aflate pe podium sunt trecute cifre mult mai modeste.
Pornind de aici, jurnaliștii de la „The Touchline“ au explicat cum a fost posibil acest succes spectaculos al Interului. În viziunea lor, „vinovatul“ principal a fost tânărul tehnician de pe bancă.
„Cristian Chivu a schimbat Inter din temelii pe parcursul unui sezon în care cei mai mulți specialiști nu dădeau nicio șansă echipei în lupta pentru titlul din Serie A. Pentru că antrenorul a preluat o echipă în mare suferință, după pierderea finalei Champions League și ratarea locului 1, în campionatul trecut. De asemenea, au fost probleme în vestiar, cele mai mari cu Calhanoglou în prim-plan. În fine, însuși Chivu era considerat lipsit de experiență, cu doar 13 meciuri, ca antrenor, în Serie A“, și-a început analiza „The Touchline“.
Mai departe, sursa citată a notat secretul reușitei Interului sub comanda tehnicianului român.
„Chivu a transformat totul. Chiar dacă Napoli, AC Milan și Juventus păreau a fi mai puternice pe hârtie, Inter a rămas o echipă consistentă. Cristian Chivu n-a intrat în panică, în niciun moment al sezonului. Nici măcar atunci când Inter a căzut pe 4 în clasament, în octombrie. Pas cu pas, a construit mai mult decât o simplă echipă puternică, a format o familie! Cei de la Inter au muncit în tăcere și au fost răsplătiți. Viitorul lui Cristian Chivu arată bine!“, a concluzionat „The Touchline“.