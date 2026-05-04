”Mulți spuneau că nu este potrivit!” Directorul sportiv al lui Inter a anunțat strategia pentru Chivu după titlul câștigat de Inter

Echipa antrenată de Cristi Chivu a câștigat matematic titlul după victoria cu Parma, scor 2-0. Nerazzurrii au ajuns la un avans de 12 puncte în fața lui Napoli, echipa de pe locul doi, cu doar trei runde rămase din campionat.

După ce Inter a cucerit Scudetto, Piero Ausilio, directorul sportiv al lui Inter Milano, a fost întrebat cum a luat decizia de a-l numi pe Cristi Chivu, un antrenor aflat la început de drum, pe banca nerazzurrilor. Oficialul lui Inter a folosit cuvinte mari la adresa antrenorului român și a dezvăluit cum s-a făcut remarcat Chivu.

”Am fost avantajat, îi cunoșteam calitățile pe care apoi a demonstrat că le are. Mulți spuneau că nu este potrivit pentru o echipă cu campioni precum Inter. A avut inteligență, sensibilitate și o mare capacitate de gestionare.

A avut și o abordare echilibrată, de cunoaștere, iar în acest sens Campionatul Mondial al Cluburilor a ajutat. Apoi a găsit motivațiile potrivite și, treptat, am construit această minunăție, formată mai întâi din oameni și abia apoi din mari fotbaliști”, a spus Piero Ausilio, conform TuttoMercatoWeb.

De altfel, Ausilio a anunțat care va fi strategia pe care Chivu o va urma în următoarele sezoane pe banca lui Inter Milano.

”În ultimii ani de mercato am încercat să acordăm o atenție specială tinerilor italieni. Eu cred mereu că cel mai important este să căutăm calitatea. Acum vrem să aducem și câțiva tineri alături de jucători cu experiență, un mix. Vom continua în această direcție”, a adăugat Ausilio.