Se naste un nou GIGANT in Italia! Destinatie INCREDIBILA pentru Balotelli! Seful clubului a confirmat: "Este adevarat, negociem cu Raiola!"

Dupa experiente la Inter, Milan, Liverpool, Manchester City sau Marseille, Mario Balotelli are toate sansele sa joace in cel de-al treilea esalon din Italia!

Ajuns la 29 de ani, atacantul italian Mario Balotelli nu mai este dorit la Brescia si i s-a interzis accesul in cantonamentul echipei. Varful a marcat de 5 ori in 19 partide pentru formatia aproape retrogradata din Serie A si va pleca in aceasta vara nu fara scandal. Nu a fost prima astfel de experienta a lui Balotelli, care a avut probleme de disciplina si la Marseille.

Triplu campion in Serie A si castigator si al unui titlu in Premier League, Balotelli are in palmares si un trofeu Champions League, cucerit in 2010 alaturi de Interul lui Mourinho, iar acum a ajuns sa isi caute echipa! In ajutor i-a sarit formatia din Como! CEO-ul clubului, Michael Gandler, a confirmat pentru La Provincia di Como informatia.

"Da, am avut discutii. Reprezentantii lui Balotelli s-au pus la masa cu noi si am negociat venirea lui aici. Mai multe nu pot spune deocamdata", a spus oficialul formatiei din Serie C.

Formatia Como a fost preluata de un grup de investitori din Asia, printre care si Robert Budi Hartono, ocupantul locului 54 in clasamentul celor mai bogati oameni din lume realizat de Forbes. Se pare ca indonezienii vor sa investeasca sume masive in club, iar pretentiile salariale ale lui Balotelli, jucator reprezentat de celebrul Mino Raiola, nu sunt o problema pentru ei. Singurul lucru care sta in calea transferului este situatia sportiva a lui Como, aflata in cea de-a treia liga din Italia, acolo unde va juca si in sezonul urmator.

De-a lungul carierei sale, cel supranumit Super Mario a mai jucat la Lumezzane, Inter Milano, Manchester City, AC Milan, Liverpool si Nice.Balotelli are si 14 goluri in 36 de aparitii in tricoul primei reprezentative a Italiei.