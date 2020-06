"Chiar sunt o fantoma?!" Balotelli, FURIOS in fata presei! Ce l-a scos din minti

Mario Balotelli a reactionat nervos la adresa jurnalistilor italieni, care au scris ca el a lipsit de la unul dintre antrenamentele Bresciei.

Fotbalistul in varsta de 29 de ani a negat aceste zvonuri, spunand ca a fost surprins de camere video la baza de pregatire.

"Cum puteti sa scrieti ca n-am fost la antrenament? Jurnalistii se afla non-stop la baza de pregatire, cu camerele lor video. Ma antrenez de 2 ori pe zi, aproape zilnic. Cum puteti sa negati aceste dovezi? Nu cred ca sunt invizibil in fata camerelor, ca o fantoma", a scris Mario Balotelli pe contul sau de Instagram.

Italianul nu a avut un sezon prea bun la Brescia, marcand doar 5 goluri in cele 19 meciuri disputate. Recent, oficialii echipei care se afla pe ultimul loc in clasamentul din Serie A au spus ca transferul lui Balotelli a fost o greseala, ei asteptandu-se ca atacantul sa plece in aceasta vara.

De altfel, presedintele Bresciei, Massimo Cellino, a declarat ca interesul lui Balotelli pentru echipa s-a diminuat vizibil in ultimele luni.

"Balotelli nu mai este la fel de concentrat ca inainte. Din acest motiv, sunt sigur ca va pleca de la Brescia. Nu se comporta diferit fata de cum s-a comportat de-a lungul carierei, poate ca e doar putin mai dezorganizat. Contractul sau va fi anulat automat in cazul in care echipa retrogradeaza. Tinand cont de situatia actuala, Balotelli are sanse foarte mari sa devina liber de contract in sezonul urmator. Chiar am crezut ca ne va ajuta pe teren, dar ne-a dezamagit", a declarat Massimo Cellino, potrivit Goal.