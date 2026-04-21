Scandal uriaș în Italia! Elevii lui Chivu, vizați într-o anchetă explozivă

O anchetă a procurorilor din Milano a scos la iveală o rețea amplă de petreceri clandestine, în care ar fi implicați aproape 70 de fotbaliști din Serie A, inclusiv jucători de la Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu.

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, ar fi vorba despre un sistem bine pus la punct, care includea escorte, droguri și evenimente organizate în restaurante de lux, cluburi exclusiviste și hoteluri de cinci stele din Milano.

Anchetatorii susțin că organizatorii puneau la dispoziție „pachete complete” pentru clienți VIP, iar petrecerile continuau în camerele unor hoteluri celebre din oraș, informează publicația La Repubblica.

Deocamdată, numele jucătorilor nu au fost făcute publice, iar aceștia nu sunt acuzați penal, informează publicația Calcio e Finanza, care scrie și că rețeaua ar fi fost coordonată de o firmă din Cinisello Balsamo, iar sumele implicate ar ajaunge la aproximativ 200.000 de euro.

Revenind pe teren, Inter joacă în această seară, de la ora 22:00, contra celor de la Como, în returul semifinalei din Coppa Italia. În tur, scorul a fost 0-0. Partida va fi transmisă în direct pe VOYO.