Tonali fusese supendat pentru un an, în toamna anului 2023, pentru participarea în pariuri ilegale, dar pedeapsa a fost ulterior redusă cu două luni, fotbalistul achitând și o amendă de 200.000 de euro, după ce și-a recunoscut vina în fața Federației Engleze de Fotbal.



Hancko, Tonali și Osimhen, transferurile dorite de Juventus

Deși Scandalul "Scommesse" continuă, fotbalistul a revenit la o formă sportivă bună și se află printre cei mai apreciați mijlocași centrali din actualul sezon al Premier League. Evoluțiile sale excelente nu au trecut neobervate, fiind urmărit atent de Manchester City și de Juventus.



Este chiar o prioritate pentru "Bătrâna Doamnă", care vrea să-și transforme din temelii lotul, după un sezon dezamăgitor. Ambele echipe sunt dispuse să plătească peste 70 de milioane de euro pentru a-l transfera în perioada de mercato din vara anului 2025. Acceptarea ofertei "bianconerilor" ar fi o trădare monumentală, pentru că Tonali s-a declarat un fan al lui AC Milan încă din copilărie.



Pe lista de transferuri a torinezilor se mai află fundașul central David Hancko (Feyenoord) și atacantul Victor Osimhen (Napoli). Newcastle îl poate înlcoui pe Tonali cu Matteo Guendouzi, care a făcut un sezon foarte bun în tricoul lui Lazio.



Tonali a fost campion în Serie A cu AC Milan

Sandro Tonali (24 de ani) este născut la Lodi (Lombardia) și s-a format la academiile cluburilor Piacenza și Brescia. La nivel de seniori a jucat pentru Brescia (2017-2021), AC Milan (2020-2023) și Newcastle United (2023). Are 23 de meciuri și 2 goluri pentru naționala de seniori a Italiei.



În palmares are titlul în Serie A (2021-2022), EFL Cup (2024-2025), finala UEFA European Under-19 Championship (2018), trofeele Italian Golden Boy Award (2020), Serie A Player of the Month (mai 2022), Premio Bulgarelli Number 8 (2022) și includerea în Serie A Team of the Season (2022-2023), IFFHS Men's World Youth (U20) Team (2020) și UEFA European Under-19 Championship Team of the Tournament (2018).



Poate juca ca închizător și coordonator de joc, are contract cu Newcastle până în iulie 2028 și este cotat la 45 de milioane de euro (a fost cumpărat de Newcastle cu 60 de milioane de euro, în iulie 2023).



Foto - Getty Images