Scandalul din Italia, în care vedetele Sandro Tonali și Nicolo Fagioli au fost suspendate, în 2023, pentru că ar fi pariat pe meciuri de fotbal, are un nou episod.

Florenzi, Zaniolo, McKennie, Perin, Ricci și Di Maria, pe lista pariorilor ilegali



Corriere della Sera a anunțat că Procuratura din Milano anchetează încă 12 fotbaliști cunoscuți. Procurorii au cerut punerea unui sechestru pe suma 1.5 milioane de euro și au propus arestul la domiciliu pentru cinci persoane. Jucătorii implicați nu ar fi "trântit" meciuri, ci ar fi pariat compulsiv pe mai multe sporturi, în perioada decembrie 2021 - octombrie 2023.



Ancheta care a dus la suspendarea internaționalilor italieni Tonali și Fagioli a scos la iveală faptul că și alți fotbaliști renumiți ar fi apelat la doi cămătari care dețineau platforme ilegale de pariuri și care erau asociați cu trei administratori ai unor magazine de bijuterii din Milano, pentru a spăla banii rezultați din această activitate.

Printre aceștia se găsesc fotbaliștii Alessandro Florenzi (AC Milan), Nicolo Zaniolo (Fiorentina), Weston McKennie (Juventus), Mattia Perin (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Raoul Bellanova (Atalanta), Angel Di Maria (Benfica), Cristian Buonaiuto (Padova), Junior Firpo (Leeds United) și tenismenul Matteo Gigante.

Achitau ceasuri și bijuterii în mod fictiv, pentru a plăti datoriile la pariuri



Conform anchetatorilor, fotbaliștilor li se dădea credite de către Tommaso De Giacomo și Patrick Fizzera, proprietarii unor case ilegale de pariuri, iar sumele datorate organizatorilor erau apoi plătite prin magazinele de bijuterii deținute de Antonio Scinocca, Antonio Parise și Andrea Piccini, în schimbul unor produse fictive.

Datornicii plăteau prin bancă contravaloarea unor ceasuri Rolex sau a unor alte bijuterii și accesorii de lux, care nu erau predate cumpăratorilor, ci rămâneau la discreția agenților de pariuri, care le valorificau pe piața neagră și recuperau datoriile. Guardia di Finanza și Procuratura din Milano au continuat ancheta și cei implicați, inclusiv fotbaliștii, riscă să ajungă la închisoare.

Radu Drăgușin a achitat un ceas în contul lui Fagioli!



Românul Radu Drăgușin poate intra din nou în atenția autorităților italiene, după ce justificase un împrumut către colegul Fagioli prin achitarea directă a unui ceas de lux.

"El e afectat de media și mai ales de titlurile din media, că el așa nu are de ce să-i fie teamă. Nu a făcut nimic, se știe curat, eu îl știu curat. El chiar are dovada că banii i-a băgat bijutierului, de unde s-a luat ceasul. Are și factură. Nu i-a dat banii direct lui Fagioli. L-a sunat ăla 'bă, vreau să-mi iau un ceas'. 'Da, mă, ți-l cumpăr eu'. I-a trimis factura, i-a făcut plata prin bancă. Ce a făcut apoi Fagioli cu ceasul, e treaba lui.



E vorba de o singură plată, nu sunt zece plăți ca să fie alt motiv. Nu are, din punctul ăsta de vedere, nicio frică. Problema e că apar titluri, 'implicat în pariuri'. După spun acolo că nu e, dar știi la noi cum e, se vrea senzaționalul. Multă lume, imediat, și-a dat cu părerea.



E deranjat un pic, dar i-am zis 'stai liniștit, concentrează-te la ce ai de făcut și, dacă te cheamă, asta este. Te duci, nu e nicio problemă. Avem avocați, te prezinți cu un avocat'. Oamenii nevinovați nu se duc... nu au probleme. Se știe clar situația, sunt mesaje, i-au luat telefonul lui Fagioli. Aveau niște convorbiri dacă îi spunea să pună un pariu.



Radu e un băiat care nu joacă la pariuri, e un băiat curat. Un băiat care ține la imaginea lui și de aia îl și afectează toate lucrurile astea. I-am zis să stea liniștit, să se concentreze la ce are de făcut", declara impresarul acestuia, Florin Manea, într-un interviu acordat Sport.ro, în octombrie 2023.



