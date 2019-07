S-a facut! Roma a transferat un jucator de la Juventus! Anuntul zilei in Italia!

Roma si-a prezentat noul transfer.

AS Roma a oficializat transferul lui Spinazzola de la rivala Juventus Torino. Fundasul in varsta de 26 ani a jucat in 12 partide pentru Juve sezonul trecut si a mai evoluat in cariera pentru Empoli, Lanciano, Siena, Atalanta, Vicenza, Perugia si Atalanta. A castigat in cariera titlul de campion cu Juventus in acest sezon si si super cupa Italiei.

15 milioane de euro este cota lui Spinazzola, potrivit transfermarkt.com