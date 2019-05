TRANSFERUL VERII pentru Radu! Portarul roman poate ajunge la AS Roma: anuntul facut de Gazzetta dello Sport

Ionut Radu nu duce lipsa de oferte.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Portarul roman a avut un sezon excelent atat la Genoa, cat si la echipa nationala de tineret. Radu ar putea ajunge la AS Roma din sezonul viitor.

Potrivit Gazzetta dello Sport, Inter este interesata de mijlocasul Lorenzo Pellegrini, afacere ce ar costa gruparea din Milano 30 de milioane de euro. Pentru a reduce din pret, Inter vrea sa-l includa si Ionut Radu in acest schimb.

Radu a fost cedat la Genoa, dar Inter a pastra posibilitatea de a-l rascumpara. Goalkeeper-ul roman se poate intoarce la Inter pentru 12 milioane de euro, insa are sanse minime sa prinda postul de titular avand in vedere ca Handanovic este numarul 1 in poarta lui Inter. Astfel, italienii vor sa-l readuca in vara, dar sa-l imprumute pentru un sezon.

Radu a mai fost aproape de o trecere la AS Roma si in momentul in care Inter l-a transferat pe Radja Nainggolan. Inter a vrut sa-l ofere pe roman si pe Zaniolo pentru a reduce din pretul belgianului. Pana ca romanii sa ia o decizie definitiva, Inter a apucat sa inteleaga cu Genoa astfel ca la Roma a ajuns doar Zaniolo.