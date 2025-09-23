Echipa campioană a Italiei, Napoli, a învins luni seară, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Pisa, în etapa a patra din Serie A.

Napoletanii au avut un gol anulat în minutul 26, la Rasmus Hojlund, care se afla în ofsaid, însă gazdele au reuşit să deschidă scorul, în minutul 39, când Leonardo Spinazzola l-a servit pe Billy Gilmour şi mijlocaşul scoţian a înscris, acesta fiind primul gol din cariera de profesionist a jucătorului în vârstă de 24 de ani.

Pisanii au ratat prin Leris, în minutul 45, şi a rămas 1-0 pentru Napoli la pauză.

Marius Marin, decisiv la faza penalty-ului



În minutul 59 Marius Marin, care a fost titular la oaspeţi, a trimis în careu, mingea l-a lovit pe Beukema în picior şi apoi în mână, iar arbitrul a dictat penalty pentru Pisa.

M'Bala Nzola a egalat de la punctul cu var, 1-1, dar Napoli a revenit în joc odată cu golul lui Leonardo Spinazzola, din minutul 73, şut pe jos, din afara careului, pentru ca Lorenzo Lucca să înscrie în minutul 82, din pasa lui Scott McTominay şi să facă 3-1.

În minutul 90 căpitanul Giovanni Di Lorenzo a gafat ca un începător, scrie news.ro, şi oaspeţii au redus din diferenţă, prin Lorran.

Pisa, penultima în Serie A



A fost Napoli – Pisa 3-2 şi după patru etape Napoli rămâne singura echipă cu patru victorii în patru etape, conducând în clasament, cu 12 puncte.

Pisa e penultima din Serie A, a 19-a, cu un singur punct.

Marius Marin a fost înlocuit în minutul 80 la echipa oaspete. Sofascore l-a notat pe român cu 6.3, sub media echipei, în timp ce nota Sky Sport pentru tricolor a fost 5.5.

Tuttosport i-a dat 6, din cauza unei erori de la finalul primei reprize, la o ratare a lui Hojlund.

