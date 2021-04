Ronaldo, o noua greseala in zid la o lovitura libera! Pirlo nu s-a invatat minte dupa eliminarea cu Porto! Cum a fost surprins starul portughez

Cristiano Ronaldo a fost protagonistul unui nou moment pe care abia asteapta sa il faca uitat. Portughezul a gresit, din nou, la golul marcat de Brugman.

Juventus a castigat etapa cu numarul 32 din Seria A. Actualii campioni ai Italiei s-au impus in fata Parmei lui Man si Mihaila, cu 3-1.

Golurile echipei lui Pirlo au fost marcate de doi aparatori. Alex Sandro, cu o dubla, si Matthijs de Ligt cu o lovitura de cap, au semnat reusiele lui Juventus.

Parma a deschis scorul in minutul 25. Burgman a executat impecabil o lovitura libera, iar Buffon nu a mai fost capabil sa aiba nicio reactie.

Cristiano Ronaldo in the wall... ???? pic.twitter.com/iezZpf9w1E — ESPN FC (@ESPNFC) April 21, 2021

Reluarile au susprins o noua greseala a lui Cristinao Ronalo. Superstarul portughez a spart din nou zidul, incercand sa se fereasca de minge.

In luna martie a acestui an, Cristiano Ronaldo a fost aspru criticat de presa si fostii jucatori din Italia din cauza pozitiei sale, la lovitura libera executa de Sergio Oliveira, care a calificat-o pe Porto in sferturile Champions League.

Pirlo i-a luat apararea jucatorului sau si a declarat la finalul meciului cu Parma: "Din pacate, aceste lucruri se mai intampla. Le vom evalua in zilele urmatoare."

Juventus este pe cale sa piarda coroana in Seria A, dupa 9 ani de domnie. Dupa 32 de etape torinezii se afla pe locul 3 in clasament, cu 65 de puncte. Primele doua locuri sunt ocupate de Inter, cu 76 de puncte, si Milan, cu 65 de puncte.