Ronaldo nu se mai opreste din castigat! "Monstrul" portughez a fost ales cel mai bun atacant din Serie A! Care sunt ceilalti premiati

Chiar daca Juventus a avut un sezon de uitat, atacantul s-a ridicat la un nivel foarte bun.

Fiind alaturi de Federico Chiesa singurul fotbalist constant al lui Juventus in sezonul trecut, Cristiano Ronaldo a fost ales de Liga Italiana de Fotbal ca fiind cel mai bun atacant al editiei recent incheiate, care a fost castgata de Inter, la care a stralucit Romelu Lukaku, un alt pretendent pentru premiul portughezului.

Atacantul lui Juve a marcat 29 de goluri si a oferit doua assist-uri, in cele 33 de partide jucate in Serie A, iar fotbalistul lui Inter, Romelu Lukaku, a reusit in 36 de partide sa inscrie in 24 randuri, oferind si 10 pase decisive, insa fanii belgianului il considera pe acesta ca fiind superior lui Ronaldo in performante in editia precedenta a campionatului italian.

Gianluigi Donnarumma a fost ales ca fiind cel mai bun portar din Serie A, Cristian Romero, jucatorul imprumutat de Juventus la Atalanta in sezonul trecut a primit premiul pentru cel mai bun fundas, iar cel mai bun mijlocas a fost numit Nicolo Barella, italianul care a fost unul dintre cei mai importanti jucatori ai lui Inter in cursa pentru castigarea titlului.