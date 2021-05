Ronaldo, investigat in Lisabona dupa un clip postat de iubita! Ce au descoperit autoritatile 

Cristiano Ronaldo si-a cumparat unul dintre cele mai scumpe apartamente din Lisabona.

Autoritatile din Lisabona au anuntat o investigatie la apartamentul lui Ronaldo, pe care si l-a cumparat in centrul capitalei, dupa ce starul portughez ar fi facut modificari, fara sa primeasca acordul camerei municipale.

Ronaldo a platit 7.2 milioane de euro pentru apartamentul construit in una dintre cele mai luxoase zone din capitale, anunta presa locala.

Investigatia a pornit dupa un clip postat de Georgina Rodriguez, iubita lui Ronado, pe contul de Instagram. Modelul l-a filmat pe fotbalist in timp ce se antrena pe terasa apartamentului, iar presa a observat prezenta unei structuri metalice care nu se afla in proiectul casei, anunta Mundo Deportivo.

Apartamentul are 288 de metri patrati si se afla in fata parcului Eduardo VII. Noua locuinta a lui Ronaldo are spa, sala de cinema, piscina interioara si exterioara si o terasa de pe care poate fi vazut tot orasul.

In cadrul investigatiei se va verifica daca s-au facut modificari in proiectul care a fost aprobat de consiliul municipal. Mai mult, dupa anul 2020, autoritatile nu au primit nicio cerere pentru schimbare in proiectul semnat de arhitectul Jose Mateus.

Schimbarile despre care se presupune ca s-au facut fara aprobare ar fi o structura metalica. Aceasta ar fi fost construita pe acoperisul apartamentului.

Arhitectul s-a aratat indignat pe retelele de socializare, acolo unde a spus ca e 'lipsa de respect' ca au realizat schimbari 'fara consimtamantul arhitectilor, vecinilor si fara un proiect aprobat'.