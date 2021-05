Rasturnare de situatie in cazul transferului lui Ronaldo?! Iubita Georgina a facut anuntul! Unde va juca in sezonul urmator

Portughezul a transmis un mesaj pe contul de Instagram si si-ar fi luat deja ramas-bun de la coechipierii sai, potrivit jurnalistilor italieni. Cu toate astea, viitorul sau este incert, nefiind cunoscuta urmatoarea lui destinatie.

Ronaldo este dorit de PSG si Manchester United, iar in presa s-a speculat si o posibila revenire a sa la Sporting Lisabona, echipa la care si-a facut debutul in fotbal.

Desi plecarea lui de la Juventus era data ca sigura, iubita lui Ronaldo a facut recent o declaratie care a rasturnat complet situatia. Georgina, care se afla in aceste zile in Spania din motive profesionale, a fost intrebata despre viitorul iubitului ei.

"Ronaldo va ramane sau va pleca de la Juventus?" a fost intrebarea jurnalistilor, la care Georgina a raspuns simplu: "Se queda", ceea ce se traduce din spaniola ca "Ramane".

Cristiano's girlfriend Georgina was walking with her friends where she was asked if Cristiano Ronaldo would stay or leave Juventus?

She replied: "He's staying."pic.twitter.com/GfRiFyQ6mr