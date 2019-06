A cedat definitiv? Reactia lui Cristiano Ronaldo cand a fost intrebat despre Balonul de Aur! A devenit al 3-lea favorit la trofeu

Cristiano Ronaldo a cucerit trofeul UEFA Nations League cu nationala Portugaliei si poate spera la un nou Balon de Aur.

Portugalia a castigat prima editie a UEFA Nations League dupa 1-0 in finala de duminica impotriva Olandei. Guedes a marcat unicul gol, iar Bernardo Silva a fost declarat jucatorul finalei. Cristiano Ronaldo a avut o evolutie buna, insa nu la nivelul celei din semifinale cand a marcat 3 goluri cu Elvetia.

Victoria de la nationala il putea face pe Cristiano Ronaldo sa spere din nou la Balonul de Aur. Insa portughezul pare sa fii abandonat lupta deja! Intrebat dupa partida despre succesul din finala si Balonul de Aur, Ronaldo a raspuns: "Obiectivul partidei a fost sa castigam si sa jucam bine. Nu voi vorbit despre Balonul de Aur" a fost raspuns sec al lui Ronaldo.

Al treilea favorit la Balonul de Aur

Totusi, castigarea UEFA Nations League reprezinta un argument pentru Ronaldo, daca este sa luam in calcul cotele la pariuri! Virgil Van Dijk este in continuare marele favorit, urmat la mica distanta de Leo Messi. Ambii au cota in jur de 2 pentru castigarea celui mai important trofeu individual.

Cristiano Ronaldo a "sarit" 2 locuri in acest top, peste cei doi jucatori de atac de la Liverpool, Sadio Mane si Mohamed Salah. Daca inaintea turneului UEFA Nations League avea o cota de 25, acum cota lui Ronaldo la castigarea Balonului de Aur este intre 12 si 14, in functie de casa de pariuri.