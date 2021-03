La asta nu se astepta nimeni! O altfel de 'LUPTA' intre monstrii Messi si Ronaldo! Echipa care vrea sa il transfere pe unul din ei

Viitorul lui Messi, Ronaldo si Mbappe s-ar putea decide in aceasta vara.

Potrivit jurnalistilor de la publicatia Le Parisien, PSG intentioneaza sa il transfere in aceasta vara fie pe Messi, fie pe Ronaldo, planul de a-l aduce pe portughez in echipa lui Pochettino fiind readus in atentie dupa eliminarea lui Juventus din optimile Champions League.

Motivele pentru care sefii campioanei Frantei il vor pe Ronaldo sunt legate de posibila plecare a lui Mbappe in urmatoarea fereastra de mercato, dar si de posibilitatea ratarii transferului lui Messi, in cazul in care argentinianul va alege sa ramana la Barcelona sau sa mearga la Manchester City.

Jurnalistii francezi noteaza ca PSG "nu poate ramane inactiv pe piata internationala de transferuri de top", iar Ronaldo este o varianta buna pentru parizieni in cazul plecarii lui Mbappe, portughezul fiind tinta multor critici la Torino, mai ales dupa eliminarea din Champions League in fata celor de la FC Porto.

