Zidane, primele declaratii dupa ce s-a scris ca Ronaldo s-ar putea intoarce pe Bernabeu! Ce a spus antrenorul lui Real Madrid

Antrenorul echipei "blanco" a oferit prima reactie oficiala a clubului, insa a evitat sa dea un raspuns cu privire la o posibila revenire a portughezului. "Cu totii stim ce a facut Cristiano pentru Real Madrid, sunt binecunoscute afectiunea si respectul pe care i le purtam, dar acum este jucatorul lui Juventus.



Nu pot adauga mai multe, se vorbeste mult, dar trebuie sa respectam ca este jucatorul lui Juventus", a declarat Zinedine Zidane, la conferinta de presa premergatoare meciului cu Elche.

Considerat de multi ca fiind cel mai important jucator din istoria echipei, Ronaldo a petrecut 9 ani la Madrid, intre 2009 si 2018, perioada in care a castigat, printre altele, patru Ligi ale Campionilor, trei Supercupe ale Europei si doua titluri in Spania.

De asemenea, atacantul este golgheterul all-time al clubului, cu 450 de goluri marcate in 438 de aparitii. In cazul in care se va produce despartirea de Juventus la vara, Ronaldo mai are si varianta PSG, dupa cum anunta presa din Franta, care nu ar spune nu, mai ales in cazul plecarii lui Mbappe la Real Madrid.