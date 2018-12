ULTIMA ORA | Promoveaza, apoi isi schimba numele si ORASUL! Ce se intampla cu Sportul Snagov, liderul Ligii a 2-a

Sportul Snagov este liderul ligii a doua si are sanse mari la promovarea in prima liga pentru prima data in istoria sa "zbuciumata". Snagovul a fost mai intai Damila Maciuca, apoi Ramnicu Valcea, si Metalul Resita.

Sportul Snagov s-a nascut la Maciuca. In urma cu cativa ani, un afacerist din judetul Valcea, Daniel Nitu, a infiintat echipa Damila Maciuca. Ulterior, el a acceptat fuzionarea cu CSM Ramnicu Valcea, iar formatia a ajuns pe mainile lui Catalin Rufa. Imediat dupa preluare, Rufa a primit, insa, ajutor financiar de la Resita si a mutat echipa in judetul Caras-Severin, unde a evoluat timp de 4 sezoane.

Aventura echipei din Resita a inceput bine, iar in sezonul 2013/14 formatia a incheiat pe locul al patrulea al ligii secunde. Un sezon mai tarziu, sub comanda lui Daniel Oprita, Metalul a fost si mai aproape de promovare, clasandu-se pe 3. Cele doua ratari succesive au adus, insa, retragerea sprijinului financiar al municipalitatii si al lui Catalin Rufa, pentru club urmand apoi doua sezoane dificile, cu multe penalizari.

In 2017, dupa ce Metalul a incheiat ultima in clasamentul ligii secunde, dar a avut noroc ca locurile 17, 18, 19 si 20 au fost lasate libere de echipe care s-au desfiintat ori au fost excluse, Rufa a mutat din nou echipa. El si-a dus clubul la Snagov, comuna din apropierea Bucurestiului, redenumind-o CS Sportul Snagov.

Se bat la promovare, dar la anul se muta iar!

In prezent lider al ligii a doua, cu 46 de puncte acumulate in 21 de etape (14 victorii, 4 egaluri, 3 infrangeri), Snagovul se bate pentru promovarea in prima liga cu Clinceni (45 puncte), Petrolul (45), U Cluj (44) si Chindia Targoviste (44).

De la anul, echipa are, insa, sanse foarte mari sa isi schimbe iar numele.

Gazeta Sporturilor scrie ca oamenii din conducerea liderului ligii secunde au negociat cu Radu Cristian, primarul orasului Mangalia, mutarea echipei la Marea Neagra. De altfel, unul dintre conducatorii echipei, Marcel Bunciu, a confirmat informatiile.

"E adevarat ca purtam discutii. Purtam discutii in mai multe locatii, dar la Mangalia sunt cele mai avansate. E prematur sa spun ca ne-am inteles, ca nu e asa. Vom mai avea o discutie in perioada urmatoare", a spus Bunciu pentru cotidianul Gazeta Sporturilor.

Cel mai probabil, daca negocierile se vor concretiza, Sportul Snagov se va transforma in Callatis Mangalia.

Orasul Mangalia beneficiaza de un stadion de 5.000 de locuri, aflat, insa, in paragina.