Revine in fotbal si vrea sa antreneze in Franta! Ce super club are in vizor fostul antrenor al lui Juventus

Allegri este un super antrenor, iar acum se gandeste la Ligue 1.

Dupa cei 5 ani petrecuti pe banca lui Juventus (2014-2019), Massimiliano Allegri a luat o pauza de un an, iar acum este pregatit sa revina in fotbal. Potrivit publicatiei Gazzetta dello Sport, italianul isi doreste sa antreneze in Ligue 1.

Allegri ar putea ajunge la PSG, campioana Frantei avand cateva avantaje in viziunea tehnicianului. Este vorba despre valoarea jucatorilor legitimati la clubul parizian si despre cultura fotbalului francez.

De asemenea, oficialii lui PSG au declarat ca sunt incantati de stilul tactic al lui Allegri, care le-a pregatit de-a lungul carierei pe Anglianese, SPAL, Grosseto, Sassuolo, Cagliari, Milan si Juventus, avand in palmares 13 trofee.

Preluarea lui PSG de catre Allegri nu este insa sigura avand in vedere ca, in sezonul 2019/20, Thomas Tuchel a obtinut o serie de rezultate foarte bune. In plus, contractul germanului este valabil pana in 2021, iar incheierea colaborarii mai devreme i-ar costa pe sefii lui PSG 10 milioane de euro, suma pe care, in contextul pandemiei de coronavirus, seicii nu o vor risipi fara strangere de inima.