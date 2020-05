Refuza sa revina la echipa si forteaza un transfer in Premier League! Jucatorul problema de la Juventus si-a stabilit urmatoarea destinatie

Din articol Cele mai bune momente ale lui Rabiot la Juventus

Unul din mijlocasii lui Juventus refuza sa revina la echipa dupa ce lotul s-a reunit.

Adrien Rabiot (25 de ani) a fost adus de Juventus gratis in vara trecuta, cand mijlocasul a parasit-o pe PSG.

Mijlocasul nu a prins decat 24 de meciuri in tricoul italienilor si conform The Sun, ar vrea sa plece de la Torino.

Rabiot a refuzat sa revina in Italia la reunirea lotului si forteaza un transfer la Manchester United, mai anunta sursa citata.

"Diavolii" au trimis de mai multe ori oameni in acest sezon pentru a-l urmari pe mijlocasul de 25 de ani.

Rabiot mai are patru ani de contract cu Juventus, insa pana in acest moment nici macar nu si-a instiintat clubul pentru a le spune cand are de gand sa revina la echipa.

The Sun anunta ca torinezii il vor cu insistenta pe Paul Pogba (27 de ani) si sunt pregatiti sa-l includa si pe Rabiot in tranzactie.

25.5 milioane de euro este cota lui Rabiot, conform Transfermarkt.

Cele mai bune momente ale lui Rabiot la Juventus