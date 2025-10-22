Deși echipa sa a defilat în Champions League și tânărul Francesco Pio Esposito a închis tabela, antrenorul român a ținut să-i tempereze imediat pe fani și pe jurnaliști în privința "perlei" sale.



La victoria "nerazzurrilor" au contribuit Denzel Dumfries (41'), căpitanul Lautaro Martinez (45+1') și Hakan Calhanoglu (53', din penalty), înainte ca puștiul Esposito (76') să stabilească scorul final.



Cu acest succes, Inter acumulează 9 puncte și se instalează pe locul secund în grupa principală a Ligii Campionilor, la egalitate cu liderul PSG, care are un golaveraj mai bun.



"Nu mă uit la goluri și assist-uri"



Prezent la conferința de presă de după meci, Cristi Chivu a fost întrebat despre noua reușită a lui Pio Esposito și a tras imediat un semnal de alarmă, cerând protejarea tânărului atacant.



"Trebuie să coborâm așteptările din partea tuturor", a fost mesajul tranșant al tehnicianului român, adăugând: "Eu nu mă uit la goluri și assist-uri, mă uit la munca pe care o face în fiecare zi și pe care o fac și ceilalți. Sunt mulțumit că am la dispoziție doi tineri flămânzi, cu personalitate puternică și calitate, dar mai ales cu marjă de îmbunătățire".



Antrenorul principal al lui Inter a lăudat și atitudinea veteranilor, în special a căpitanului Lautaro Martinez: "Căpitanul ghidează, prin exemplu, prin comportamentul corect și cu tot ceea ce îi permite calitatea sa. Nu e doar el, sunt toți ceilalți care se pun la dispoziția grupului, care au această dorință de a munci și de a fi antrenați. Fără disponibilitatea lor, uneori e imposibil să duci munca mai departe: grupul meu a acceptat totul".

