Reactia presei din Italia dupa evolutia lui Razvan Marin din meciul cu Sassuolo! "Cel mai constant, a fost cel mai precis in pase!"

Cagliari a jucat pe teren propriu, impotriva lui Sassuolo, intr-un meci al etapei a 20-a din Serie A.

Razvan Marin a fost titular la Cagliari, e evoluat pe durata intregii partide si a avut o evolutie buna. In minutul 75, fostul jucator de la Ajax a primit o pasa in lateral, pe partea dreapta. Marin a centrat perfect, iar Joao Pedro a trimis a mingea in poarta. La scorul de 0-0, romanul a reusit sa inscrie, insa golul a fost anulat pe motiv de offside.

Cagliari nu a obtinut cele 3 puncte. Echipa condusa de fostul jucator de la CFR, De Zerbi, a egalat la ultima faza a meciului. In minutul 90+4, Jeremie Boga a trimis un sut frumos in partea stanga a portii, iar scorul final a fost 1-1.

Dupa aceasta evolutie buna, Marin a primit nota 7 din partea publicatiei Gazzetta dello Sport (cea mai mare nota), fiind la egalitate cu Cragno, Joao Pedro si Boga.

"Cel mai constant. A oferit un assist perfect si a fost cel mai precis in pase, cu 96% procentaj de reusita. A jucat mereu mingea in fata si a alergat pe tot terenul", a scris gazzetta.it.

Din cele 24 de pase expediate de Razvan Marin, 23 au fost corecte, iar in jumatatea adversa, romanul a avut procentaj maxim la acest capitol.

"Marin a fost pretios. Cel mai activ mijlocas al lui Cagliari, a actionat ca un piston, inainte si inapoi, fara sa oboseasca. A creat si pasa decisiva pentru Joao Pedro. Nota 7", au scris jurnalistii de la Corriere dello Sport.

Dupa acest rezultat, Cagliari ramane pe loc retogradabil, 18, avand 15 puncte acumulate, dupa 20 de etape jucate. Sassuolo a urcat pe locul 8, cu 31 de puncte.