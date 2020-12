VIDEO | Razvan Marin a marcat primul sau gol in Serie A! Reusita SUPERBA a romanului care a inscris dintre 5 adversari! 

Razvan Marin a inscris in meciul jucat in deplasare de Cagliari, pe terenul Veronei.

Mijlocasul roman a restabilit egalitatea, in minutul 49, dupa ce a primit mingea la 30 de metri de poarta, a intrat cu balonul in suprafata de pedeapsa, desi avea 3 adversari in spate, si a sutat din cadere, fiind inconjurat de 5 jucatori ai Veronei.

Balonul s-a dus incet, pe jos, pana intre buturile echipei gazda, portarul nereusind sa opreasca mingea.

De eerste van oud-Ajacied Razvan Marin in de Serie A. Aardige aanval van Cagliari. #VeronaCagliari pic.twitter.com/KhlDhA4n0o — Wesley Victor Mak (@WesleyVictorM) December 6, 2020

Cagliari era condusa din minutul 21, cand Zaccagni a inscris dupa un assist al lui Faraoni. Partida s-a incheiat cu scorul de 1-1.

Dupa 10 etape, Cagliari este pe locul 11 in clasamentul din Serie A, cu 12 puncte.

Razvan Marin a ajuns in Serie A la inceputul acestui an, fiind imprumutat de Cagliari de la Ajax, cu obligatia de cumparare definitiva in vara anului viitor.