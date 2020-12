Reactia lui Razvan Marin dupa ce a marcat primul gol pentru Cagliari: "Simt ca antrenorul are incredere in mine, chiar si astazi m-a motivat foarte mult!"

Mijlocasul Razvan Marin a inscris primul lui gol in tricoul lui Cagliari.

Echipa lui Marin a jucat impotriva lui Hellas Vorona, in etapa 10-a din Serie A, scor 1-1, iar gratie golului marcat de roman, Cagliari a obtinut un punct.

Fostul jucator de la Ajax a vorbit pentru site-ul echipei dupa marcarea primul gol in campionatul italian.

"Golul este pentru mine, pentru familia mea, dar si pentru intreaga echipa. Sa inscriu goluri, la fel cum am reusit in urma cu cateva saptamani pentru echipa nationala este bine, ma bucur pentru aceasta reusita.

Sunt foarte fericit pentru primul meu gol, dar mai ales ca echipa a jucat bine in a doua repriza. Am meritat un punct important, impotriva unei echipe bune.



Trebuie sa continuam pe acelasi drum si sa ne imbunatatim in continuare. Sunt gata sa dau totul pentru aceste culori. Simt increderea antrenorului Di Francesco. Chiar si astazi, m-a motivat foarte mult si mi-a amintit ca puteam marca un gol si la o alta faza. Are dreptate, pentru ca in acel moment trebuia sa trag la poarta nu sa astept ajutor", a spus Razvan Marin pentru site-ul oficial al echipei italiene.

Cagliari este pe locul 11 in clasament, cu 12 puncte, dupa 10 meciuri jucate in Serie A.