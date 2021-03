Razvan Marin, urmarit de mai multe echipe mari, printre care se numara si AC Milan sau Inter! Cifrele care il recomanda pe mijlocasul roman

Jucatorul crescut de Viitorul Constanta se afla la unul din cele mai bune sezoane din cariera.

Constanta in evolutii a lui Razvan Marin nu a ramas neobservata, iar mai multe cluburi il monitorizeaza pe mijlocasul roman. Belgienii de la VoetbalNieuws anunta ca Lille, Torino si Sampdoria il urmaresc atent pe Marin, care de asemenea este monitorizat si de scouteri de la AC Milan si Inter Milano:

"Razvan Marin nu a confirmat la Ajax Amsterdam, insa se descurca foarte bine la Cagliari. Clubul este obligat sa-l cumpere in vara pentru 10 milioane de euro, dar este posibil ca acesta sa prinda un nou transfer. Torino si Sampdoria s-au interesat de situatia mijlocasului, iar echipe precum AC Milan, Inter sau Lille il monitorizeaza atent", scriu jurnalistii belgieni. Jucatorul celor de la Cagliari se afla si intr-un top al celor mai buni playmakeri din anul 2021.

Concret, Marin este pe locul 8, intr-un top facut de cei de la Squawka Football, care include jucatori doar din top 5 campionate care au produs cele mai multe ocazii de gol pentru echipele lor. Primul in acest top este Jadon Sancho, cu 36 de ocazii, urmat de Filip Kostic cu 35 si Luke Shaw cu 34, in timp ce Marin are 29 de ocazii create, la egalitate cu Depay sau Bruno Fernandes, dar peste Josip Ilicic. In actualul sezon romanul are 28 de partide disputate, in care a reusit sa marcheze o data si sa dea 3 pase decisive, iar Cagliari se afla pe locul 17, la doar doua puncte peste primul loc retrogradabil.