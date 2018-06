Rasturnare de situatie in cazul mortii lui Davide Astori! Legistii i-au contrazis pe doctorii care au ajuns primii la fata locului! De ce a murit fotbalistul

Fundasul Davide Astori, capitan al Fiorentinei si international italian, a incetat din viata in dimineata zilei de 4 martie. El a fost gasit fara suflare intr-o camera de hotel.

Lumea fotbalului a primit o veste cumplita in dimineata zilei de 4 martie. Davide Astori, capitan al Fiorentinei si international italian, a fost gasit atunci fara suflare in camera unui hotel din Udine, inaintea meciului pe care ar fi trebuit sa-l joace contra lui Udinese.

La acel moment, doctorii au scris in raport ca Astori a incetat din viata in timp ce dormea, din cauza unei bradiaritmii. Concret, bradiaritmia reprezinta un ritm cardiac neregulat, cu o frecventa de sub 60 de batai pe minut.

Astazi, presa italiana scrie ca legistii au constatat, de fapt, altceva!

Corriere della Sera anunta ca legistii au aflat altceva in urma autopsiei.

Potrivit raportului medico-legal, Davide Astori nu a incetat din viata din cauza unei Bradiaritmii, ci a unei Tahiaritmii, adica a unei probleme exact opuse!

Bataile inimii lui Astori au fost din ce in ce mai accelerate si fotbalistul nu avea cum sa moara in somn, ci a fost constient.

Pe de alta parte, acesta ar fi putut fi salvat daca in camera se afla cineva care sa cheme ajutor.