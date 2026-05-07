Mijlocaşul turc, Hakan Calhanoglu, se antrenează încă separat de coechipierii săi de la Inter Milano şi este puţin probabil să fie apt pentru finala Cupei Italiei împotriva lui Lazio, pe 13 mai.

Milanezii, antrenaţi de Cristi Chivu, încă sărbătoresc Scudetto, câştigat cu trei etape rămase de jucat, dar vor reveni pe teren, sâmbătă (ora 19:00), în Serie A contra lui Lazio. De remarcat că aceste două echipe se vor întâlni din nou, miercuri (ora 22:00), pe Stadio Olimpico, dar aceasta confruntare va fi pentru finala Cupei Italiei, ocazia pentru Inter de a realiza eventul.

Calhanoglu va rata, cu siguranţă, meciul din acest weekend, iar Sky Sport Italia a indicat că sunt şanse foarte mici ca el să evolueze în finala Cupei.