Radu Dragusin l-a impresionat pe un fost mare jucator al Barcelonei! "Are un viitor stralucit in fata" 

Radu Dragusin a atras toate privirile dupa minutele pe care le-a jucat in tricoul lui Juventus.

Tanarul fundas a fost integralist in meciul din Cupa Italiei contra celor de la Genoa, iar fostul mare fotbalist Rivaldo a spus ca Dragusin are un viitor stralucit.

"Dragusin este inca foarte tanar si are un viitor stralucit in fata. Faptul ca a venit in Italia atat de devreme ar putea fi esential pentru cresterea si adaptarea sa la un club mare si la o liga precum Seria A. Deci, el trebuie sa continue sa lucreze si sa profite de aceasta sansa de a ajunge la un club mare atat de tanar.

Poate invata atat de multe de la jucatori precum Chiellini, Bonucci sau Gianluigi Buffon si sa devina un mare fundas in viitor", a declarat fostul jucator al Barcelonei, potrivit Betfair.

In urmatoarele zile se va decide viitorul lui Dragusin, care este dorit la mai multe cluburi importante de pe continent. Principalele variante vehiculate de jurnalistii italieni sunt un imprumut la Sassuolo si un transfer definitiv la RB Leipzig.