VIDEO Priviți cât încă se mai poate! Penalty-ul ratat devenit gol din acțiune a decis soarta unui meci din Serie A

Priviți c&acirc;t &icirc;ncă se mai poate! Penalty-ul ratat devenit gol din acțiune a decis soarta unui meci din Serie A Serie A
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Hellas Verona - Sassuolo s-a încheiat 0-1.

Revenită în acest sezon în Serie A, Sassuolo a urcat pe poziţia a opta în clasamentul din Italia după ce a învins în deplasare, cu scorul de 1-0, pe Hellas Verona, în primul meci al etapei a 6-a, disputat vineri seara.

Penalty-ul ratat de Pinamonti s-a transformat în golul din acțiune al aceluiași Pinamonti

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Andrea Pinamonti, care a executat un penalty în minutul 71. 

Şutul său a fost parat în prima fază, dar atacantul a reuşit apoi să trimită în plasă mingea respinsă de portarul Lorenzo Montipo.

FIFA și marele Pierluigi Collina vor să schimbe regulile de la penalty-uri

Chiar zilele trecute, celebrul Pierluigi Collina, președintele Comisiei de Arbitri FIFA, a anunțat că va propune o schimbare radicală a regulamentului la penalty-urile din timpul regulamentar de joc. 

Fostul mare arbitru italian dorește ca la orice penalty ratat jocul să se reia prin aut de poartă, argumentând că oricum portarii au șanse mici la loviturile de la 11 metri - practic, un penalty ratat să aibă același ”statut” precum o lovitură de departajare ratată.

În acest moment, dacă mingea este apărată și rămâne în teren sau dacă lovește bara și revine în teren, jocul continuă și nu de puține ori penalty-ul ratat se transformă imediat în gol din acțiune, așa cum a fost cazul cu reușita lui Pinamonti.

Daniel Boloca, doar rezervă la Sassuolo

Sassuolo, cu româno-italianul Daniel Boloca pe banca de rezerve, a obţinut cu această ocazie prima sa victorie fără gol încasat în ultimele sale 28 de meciuri disputate în deplasare în Serie A.

Sâmbătă se dispută meciurile Parma - Lecce, Lazio Roma - Torino FC, Inter Milano - Cremonese şi Atalanta Bergamo - Como.

Duminică sunt programate partidele Udinese - Cagliari, Bologna - Pisa, Fiorentina - AS Roma, SSC Napoli - Genoa şi Juventus Torino - AC Milan.

Clasamentul din Serie A

1. AC Milan 12 puncte

2. SSC Napoli 12

3. AS Roma 12

4. Juventus Torino 11

5. Inter Milano 9

6. Atalanta Bergamo 9

7. Cremonese 9

8. Sassuolo 8

...

Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e &icirc;n buzunar
Decarul român din naționala Austriei a ajuns în Serie A! Promisiunea făcută pentru Sport.ro: ”Când va veni momentul, alegerea mea va fi România”
Reacția lui Giovanni Becali după ce CSA a cerut 20 de milioane de euro pentru Steaua: "E o sumă mică!"
Cele mai tari imagini din ”meciul de polo” Unirea Slobozia - Dinamo: ”Nu se poate vorbi de fotbal”
Mihaela Cambei, ”like a warrior”! Reacția Federației Internaționale de Haltere după aurul cucerit de româncă
Reacția antrenorului de la Rizespor după ce echipa sa a făcut scor, iar Mihăilă a marcat un gol spectaculos
Se pregătește transferul la FCSB: ”Pe o sumă colosală”
După lovitura primită la Inter, Chivu anunță: "M-am decis în proporție de 90%"

Primul jucător OUT de la FCSB după eșecul 0-2 cu Young Boys Berna! ”Scăpăm de el”

Încă o naturalizare pentru naționala României! ”Va juca în calificările pentru Campionatul Mondial”

Gigi Becali a dezvăluit cât plătește anual pentru salariile jucătorilor de la FCSB

O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial

Gigi Becali i-a transmis un mesaj lui Alibec după răbufnirea atacantului: ”Păi ce faci, mă?”



Cele mai tari imagini din ”meciul de polo” Unirea Slobozia - Dinamo: ”Nu se poate vorbi de fotbal”
Se pregătește transferul la FCSB: ”Pe o sumă colosală”
Mihaela Cambei, ”like a warrior”! Reacția Federației Internaționale de Haltere după aurul cucerit de româncă
Reacția antrenorului de la Rizespor după ce echipa sa a făcut scor, iar Mihăilă a marcat un gol spectaculos
Gigi Becali, derapaj în direct la adresa lui Burleanu și război cu FRF: "Ești sclavul nostru! Facem Adunare Generală la Ligă"
Cea mai proastă execuție din istorie a unui penalty! Cum a ratat Ante Budimir în prelungirile din Osasuna - Valencia 0-1
Mircea Lucescu, prezent la Dinamo - Petrolul, tranșant la final: ”Nu a fost penalty”, ”Nu se impunea penalty”, ”Nu e penalty”!
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Hellas Verona, echipa din Serie A la care a jucat și Adrian Mutu, își deschide academie de fotbal în România! Orașul ”câștigător”
Cu ce echipă a semnat în ultima zi de mercato fotbalistul român din Serie A care a câștigat Europa League cu Eintracht Frankfurt în 2022
stirileprotv Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar

protv “Actrița” AI care a creat panică și indignare în rândul actorilor “adevărați” de la Hollywood: “Este înfricoșător!”

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

