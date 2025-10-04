Revenită în acest sezon în Serie A, Sassuolo a urcat pe poziţia a opta în clasamentul din Italia după ce a învins în deplasare, cu scorul de 1-0, pe Hellas Verona, în primul meci al etapei a 6-a, disputat vineri seara.

Penalty-ul ratat de Pinamonti s-a transformat în golul din acțiune al aceluiași Pinamonti



Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Andrea Pinamonti, care a executat un penalty în minutul 71.

Şutul său a fost parat în prima fază, dar atacantul a reuşit apoi să trimită în plasă mingea respinsă de portarul Lorenzo Montipo.

FIFA și marele Pierluigi Collina vor să schimbe regulile de la penalty-uri



Chiar zilele trecute, celebrul Pierluigi Collina, președintele Comisiei de Arbitri FIFA, a anunțat că va propune o schimbare radicală a regulamentului la penalty-urile din timpul regulamentar de joc.

Fostul mare arbitru italian dorește ca la orice penalty ratat jocul să se reia prin aut de poartă, argumentând că oricum portarii au șanse mici la loviturile de la 11 metri - practic, un penalty ratat să aibă același ”statut” precum o lovitură de departajare ratată.

În acest moment, dacă mingea este apărată și rămâne în teren sau dacă lovește bara și revine în teren, jocul continuă și nu de puține ori penalty-ul ratat se transformă imediat în gol din acțiune, așa cum a fost cazul cu reușita lui Pinamonti.

