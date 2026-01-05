Rapid l-a transferat deja pe atacantul Daniel Paraschiv, împrumutat de la Real Oviedo. În schimb, de formația giuleșteană ar urma să se despartă în această iarnă atacantul Antoine Baroan și portarul Franz Stolz. Ambii au fost lăsați în afara lotului care a făcut deplasarea în cantonamentul din Antalya.



Franz Stolz își încheie împrumutul cu Rapid și e pe cale să semneze cu Grazer, formație din Bundesliga austriacă

Franz Stolz (24 de ani) se pare că și-a găsit deja echipă. Nemulțumit de minutele primite la Rapid, austriacul care aparține de Genoa își va încheia prematur împrumutul și se pare că va reveni în țara natală.



Grazer AK, ocupanta locului 11 din 12 în Bundesliga din Austria, se află în căutarea unui portar în această iarnă, iar Franz Stolz este principalul favorit pentru a semna cu echipa pregătită de Ferdinand Feldhofer, anunță ziarul austriac Krone.



Se pare că Stolz va fi din nou împrumutat de Genoa, club la care portarul nu a apucat să joace în nicio partidă oficială de la momentul transferului, în ianuarie 2024.



Stolz a sosit la Rapid în ianuarie 2025. În stagiunea precedentă a fost titular în câteva partide din play-off, iar sezonul actual l-a început tot în primul 11. Din etapa a opta, Costel Gâlcă a decis însă să nu se mai bazeze pe austriac, iar Marian Aioani să revină între buturi.

