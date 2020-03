Prima reactie a lui Matuidi dupa ce a fost CONFIRMAT cu COVID-19! Ce a spus campionul mondial 

Campionul mondial a facut o postare pe contul oficial de Twitter prin care isi asigura fanii si urmaritorii ca este in siguranta si se simte bine.

"Sunt optimist, pozitiv, puternic, am un moral bun. Vom fi mai puternici dupa aceasta incercare. Sa fim disciplinati si uniti. Sunt optimist, vom reusi", a scris Matuidi pe Twitter.

Je suis positif.

Je suis positif, je suis fort, le moral est bon.

Je suis positif, nous ressortirons collectivement plus forts de cette épreuve.

Merci pour vos messages d’amitié et de soutien. Restons disciplinés et unis.

Je suis positif, nous allons le faire. pic.twitter.com/iEEf3SMmeV