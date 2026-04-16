Foto: Patrick Fischer / Imago Images

Elveţia l-a demis pe antrenorul principal al echipei masculine de hochei pe gheaţă, Patrick Fischer, după ce acesta a recunoscut că a folosit un certificat fals de vaccinare împotriva Covid pentru a călători la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 de la Beijing, a anunţat miercuri Federaţia Elveţiană de Hochei pe Gheaţă, scrie news.ro.

Fischer a dat publicităţii o declaraţie în care afirma că a intrat în China folosind un certificat nevalid, fapt despre care federaţia elveţiană nu avea cunoştinţă. Postul public elveţian SRF îl confruntase anterior pe Fischer cu aceste acuzaţii.Federaţia elveţiană i-a acordat iniţial sprijinul lui Fischer, lăudând antrenorul pentru că şi-a recunoscut greşeala, dar presiunea mass-media a determinat o schimbare de opinie.

„Cazul este închis din punct de vedere legal, dar a declanşat o dezbatere publică despre valori şi încredere, pe care federaţia o ia foarte în serios”, a declarat preşedintele federaţiei, Urs Kessler, conform Reuters.

„Din perspectiva de astăzi, evaluarea noastră iniţială – că problema a fost încheiată – a fost prea limitată. Este vorba despre valori şi respect, care sunt fundamentale pentru hocheiul pe gheaţă elveţian şi pe care Patrick Fischer nu le-a respectat în 2022”, a mai spus Kessler.

În vârstă de 50 de ani, cel care a condus Elveţia la trei medalii de argint la Campionatul Mondial, a declarat că a trecut printr-o criză personală extraordinară, deoarece nu dorea să se vaccineze, dar nici nu voia să-şi dezamăgească echipa la Jocurile Olimpice.Fischer era la conducere din 2015 şi urma să se retragă după Campionatul Mondial din acest an, pe care Elveţia îl va găzdui în luna mai.

Jan Cadieux, deja anunţat ca înlocuitor al lui Fischer, va prelua conducerea cu efect imediat.