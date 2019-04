Pleaca Ronaldo dupa doar un sezon? Prima reactie oficiala de la Juventus: "E dezamagit pentru ca am fost eliminati!"

Juventus a fost zdruncinata din temelii de eliminarea din UEFA Champions League.

Imediat dupa esecul cu Ajax, presa italiana s-a grabit sa anunte ca atat Cristiano Ronaldo, cat si antrenorul Massimilano Allegri vor pleca de la Juventus. Daca in privinta lui Ronaldo, jurnalistii italieni notau ca va pleca mai devreme decat ii expira contractul, in 2022, in ceea ce-l priveste pe Allegri, presa italiana scria ca va pleca la finalul sezonului.

Antrenorul lui Juventus a tinut sa lamureasca toate aceste zvonuri chiar inaintea meciului cu Fiorentina de sambata. Allegri a precizat ca viitorul lui Ronaldo este legat de Juventus, dar a punctat si ca transferul de peste 100 de milioane de euro nu poate si nu va garanta castigarea automata a UEFA Champions League.

"Ronaldo a avut un sezon minunat si va juca maine. El este viitorul lui Juventus, un jucator extraordinar si va face un nou sezon minunat si la anul. E calm si dezamagit ca noi toti, pentru ca suntem eliminati din Champions League si ne-ar fi placut sa o fi castigat. Dar fotbalul e facut din bucurii si tristeti. Mereu am spus ca, odata cu venirea lui Cristiano Ronaldo, nu exista vreo garantie certa de a castiga Champions League. Fotbalul nu este stiinta. Ceea ce s-a scris despre Ronaldo confirma ca sosirea sa la Juventus nu ne-a garantat Champions League. Uitati-va la Barcelona, care este din nou in semifinale in acest an după 4 sezoane, iar ei il au pe Messi. Sunt multe componente in fotbal", a declarat Allegri pentru ESPN.