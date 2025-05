Va semna cu Lazio un contract valabil până în iulie 2026

Impresarii lui Pedro au ajuns la un acord cu Angelo Mariano Fabiani, directorul sportiv al lui Lazio, pentru prelungirea înțelegerii dintre cele două părți pentru încă un sezon. Contractul ibericului expiră în iulie 2025, dar acesta va mai îmbrăca tricoul "biancoceleste" până va împlini 39 de ani. "Sunt foarte fericit aici și vreau să mai continui această aventură extraordinară", a declarat fotbalistul.



Lazio ocupă locul al șaselea în Serie A, luptându-se cu Juventus și Roma pentru ultimul loc care duce în ediția viitoare a Champions League, cele trei echipe având 63 de puncte acumulate în 35 de meciuri jucate. Echipa a ajuns până în sferturile de finală ale Cupei Italiei (0-2 cu Inter Milano) și Europa League (0-2, 3-1, 2-3 d.l.d. cu Bodo/Glimt). Pedro a bifat 41 de prezențe (18 ca titular) și 12 goluri în toate competițiile, în acest sezon.



Pedro a avut succese extraordinare cu Barcelona și Spania

Pedro Eliezer Rodriguez Ledesma (37 de ani) este născut la Santa Cruz de Tenerife și s-a format la juniorii cluburilor CD Raqui San Isidro și FC Barcelona. La nivel de seniori a evoluat pentru San Isidro (2003-2004), FC Barcelona C (2005-2007), FC Barcelona B (2007-2009), FC Barcelona (2008-2015), Chelsea (2015-2020), AS Roma (2020-2021) și Lazio (2021-2025). Are 65 de selecții și 17 goluri pentru naționala de seniori a Spaniei, în perioada 2010-2017.



În palmares are Cupa Mondială (2010), Campionatul European (2012), Champions League (x3), Supercupa Europei (x3), FIFA Club World Cup (x2), Europa League (1), La Liga (x5), Copa del Rey (x3), Supercopa de Espana (x4), Premier League (1), FA Cup (1), La Liga's Breakthrough Player (2009-2010), UEFA Europa League Squad of the Season (2018-2019) și Lazio Goal of the Year (2024). Poate juca ca extremă dreapta, extremă stânga și mijlocaș central ofensiv și este cotat la 1 milion de euro.

